Neu im Heimkino: Ein ultrabrutaler Vikings-Ersatz, der zu den besten Filmen des Jahres gehört

Einer der besten Filme 2022 ist ein blutiges Epos für Vikings-Fans. Jetzt gibt es die Nordmann-Action endlich auch fürs Heimkino.

The Northman ist einer der besten Filme des Jahres. Das brutale Epos um die Rache des Königssohns Amleth (Alexander Skarsgård) war nicht nur für Vikings-Fans ein Schmaus. Wer den Film auf der großen Leinwand verpasst hat, kann ihn sich jetzt fürs Heimkino holen.

Im Heimkino: The Northman ist ein Action-Epos für Vikings-Fans

Wer Wikinger-Mythen mag, sollte sich The Northman nicht entgehen lassen. Die Regie-Arbeit von Robert Eggers (The Lighthouse) führt kunstvoll mythische Folklore, authentische Stimmung und fesselnde Action-Szenen zusammen. Amleths blutiger Pfad führt ihn dabei an die Seite von Olga (Anya Taylor-Joy) und in ein fulminantes Finale.

Die Heimkino-Version ist als DVD, Blu-ray und in der 4K-Version erhältlich. Als Bonusmaterial sind etwa eine Reihe unveröffentlichter Szenen, eine Erklärung der historischen Hintergründe und ein Audio-Kommentar Eggers' verfügbar.

Neben Skarsgård und Taylor-Joy ist The Northman mit weiteren hochkarätigen Stars besetzt. So sind etwa Ethan Hawke, Willem Dafoe und die isländische Ausnahme-Musikerin Björk im Film zu sehen.

