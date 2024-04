Neu im Kino: Perfekter Action-Ersatz für John Wick-Fans, bei dem sich der Star die Hand gebrochen und einfach weitergekämpft hat

Dev Patels Regiedebüt Monkey Man ist eine wilde Mischung aus Charakterdrama, übernatürlicher Mythologie und John Wick-Racheinferno. Der Star schonte sich selbst dabei am wenigsten.

Der Schauspieler Dev Patel ist vor allem durch Rollen in Filmen wie Slumdog Millionär, Lion und The Green Knight bekannt. Jetzt hat der Star sein erstes Werk als Regisseur abgeliefert, das Fans von Action-Krachern à la John Wick nicht verpassen sollten.

Monkey Man heißt die furiose Mischung aus Rachefeuerwerk und persönlichem Charakterdrama. Bei den Dreharbeiten ging Patel trotz heftiger Verletzungen keine Kompromisse ein.

Rache-Action neu im Kino: Darum geht es im John Wick-Ersatz Monkey Man

In der Story seines Films spielt Patel die Hauptrolle als Kid. Der schlägt sich als Erwachsener mit Gelegenheitsjobs durch, bei denen er unter anderem mit einer Affenmaske in den Kampfring steigt. Kid hat als kleiner Junge seine Mutter bei einem brutalen Überfall des Militärs verloren und schwört bis heute Rache. Als er die Verantwortlichen ausfindig macht, will er endlich zum großen Gegenschlag ausholen.

Mit wilden Kamerafahrten, überstilisierter Action und mythologischen Einschüben, die sich tief in die indische Landesgeschichte eingraben, ist Monkey Man ein typisches Regiedebüt. Hier will jemand zum ersten Mal hinter der Kamera eindeutig zeigen, wie viele Ideen er hat und was seine großen Einflüsse sind.

Universal Monkey Man

Dev Patel brach sich bei Monkey Man-Dreh mehrere Knochen

Laut SYFY sprach der Regisseur und Hauptdarsteller beim Q&A nach der Weltpremiere auf dem amerikanischen South by Southwest-Filmfestival darüber, dass er sich bei den Monkey Man-Dreharbeiten mehrere Zehen und eine Hand gebrochen sowie einen Sehnenriss in der Schulter zugezogen hat.

Wie der Hollywood Reporter von der Premiere berichtete, ließ sich Patel von der gebrochenen Hand nicht vom Action-Dreh abhalten. Da die Produktion inmitten der Corona-Pandemie schon mehrfach unterbrochen werden musste und unter großen finanziellen Schwierigkeiten litt, filmte Patel eine Action-Szene, nachdem seine Hand gebrochen war. Der Arzt riet ihm zuvor davon ab, doch der Star wollte keine Zeit mehr verlieren oder den Abbruch des Monkey Man-Drehs riskieren.

Das Ergebnis könnt ihr jetzt auf der großen Leinwand sehen. Monkey Man, mit Dev Patel als Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller, läuft ab heute, dem 4. April 2024, in den deutschen Kinos.