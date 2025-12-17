Neue Bilder aus Christopher Nolans Die Odyssee zeigen Matt Damon und Tom Holland in einem der größten Epen der Welt

So langsam aber sicher kommt die Marketing-Kampagne von Christopher Nolans kommendem Film Die Odyssee ins Rollen. Jetzt gibt es neue Bilder aus dem Film unter anderem mit Matt Damon und Tom Holland.

Wie seine Filme sind auch die Marketing-Kampagnen zu Christopher Nolans kommenden Werken oftmals etwas Besonderes. So konnten bislang beispielsweise nur Kinogänger unter anderem vor Jurassic World 4: Die Wiedergeburt einen ersten Teaser von Die Odyssee zu sehen bekommen. Bei derzeitigen IMAX 70mm Vorführungen von Blood & Sinners und One Battle After Another wird sogar ein 6-minütiger Ausschnitt aus dem Film gezeigt. Frei und für alle zugänglich sind jetzt jedoch die neuen Bilder aus dem Film.

Tom Holland und Matt Damon in neuen Bildern aus Nolans Abenteuer-Epos Die Odyssee

Entertainment Weekly hat nun exklusiv einen Schwall neuer Bilder aus Nolans Die Odyssee veröffentlicht. Hauptsächlich ist hier Matt Damon als Odysseus und seine Familie zu sehen. Anne Hathaway übelnimmt in dem Film die Rolle seiner Frau Penelope und Tom Holland wird seinen Sohn Telemachos verkörpern.

In weiteren Rollen werden unter anderem Zendaya, Robert Pattinson und Himesh Patel zu sehen sein. Wie ausführlich Nolan die Odyssee adaptieren und ob er die ganze Geschichte in einem Film zu Ende erzählen wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Die bereits bestätigte und in den IMAX-Vorführungen gezeigte Darstellung des Angriffs auf Troja lässt auf eine sehr umfangreiche Adaption der Erzählung schließen. Der Film startet nur wenige Wochen nach Spielbergs neuem Film, der jetzt einen ersten Trailer bekommen hat.

Wann startet die Odyssee in den deutschen Kinos?

Allzu lange müssen Nolan-Fans auch nicht mehr auf seine Adaption von der Odyssee warten. Bereits am 16. Juli 2026 ist es so weit, denn da wird der Film hierzulande in den deutschen Kinos starten.