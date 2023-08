Neue Bilder zur One Piece-Realserie deuten mit Kindern die traurigsten Momente der Vorlage an

Zu Netflix' One Piece-Adaption gibt es neue Bilder. Sie deuten auf einige der emotionalsten und stellenweise brutalsten Szenen der Anime-Vorlage hin.

Netflix' One Piece-Serie steht in den Startlöchern. Anime-Fans werden derzeit gespannt darauf warten, wie ihre Lieblingsszenen der Anime-Vorlage wohl in der Realfilm-Adaption umgesetzt wurden. Einen kleinen Hinweis gibt der Streamer jetzt mit einer Reihe neuer Bilder. Dort sind die Protagonisten der Strohhutpiraten nämlich als kleine Kinder zu sehen.

Netflix zeigt neue One Piece-Bilder: Die Storys dahinter sind extrem traurig

Auf Twitter gibt es vier neue Bilder, die die späteren Piraten Sanji (als Erwachsener: Taz Skylar), Lysopp (Jacob Romero), Nami (Emily Rudd) und Zoro (Mackenyu) als Kinder zeigen.

Fans der Manga- oder Anime-Vorlage werden erahnen, dass hinter den Bildern die Vorgeschichte der jeweiligen Strohhutpiraten steckt. Dabei handelt es sich größtenteils nicht gerade um fröhliche Gute-Nacht-Geschichten. Einige davon sind tieftraurig und stellenweise sehr brutal. Vorsicht, Spoiler!

Diebin Nami etwa wächst als ärmliche Waise auf, die erst durch eine Adoptivmutter Wärme und Liebe kennenlernt. Damit ist es allerdings vorbei, als der brutale Arlong (McKinley Belcher III) ihre Beschützerin ermordet, um an ihr ein Exempel zu statuieren.

Wann kommt die One Piece-Serie zu Netflix?

Fans können sich also auch in der Adaption auf jede Menge Emotionen gefasst machen. Wer sich darauf vorbereiten will, hat nur noch wenig Zeit. Die Serie erscheint am 31. August 2023 auf Netflix.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

