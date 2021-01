Neue Dexter-Staffel: Schauspieler für großen Bösewicht enthüllt

Der Schauspieler für den großen neuen Bösewicht im kommenden Dexter-Revival ist jetzt bekannt. Auch detaillierte Infos zur Figur sind enthüllt worden.

Dieses Jahr wird der beliebte Serienkiller Dexter Morgan wieder morden. Im Oktober 2020 kündigte der Sender Showtime an, die Figur in einer Mini-Serie nochmal zurückzubringen. Für alle Beteiligten ist das Dexter-Revival vor allem eine Chance, Fans nach dem stark polarisierenden Serienfinale von 2013 nochmal glücklich zu machen.

Viele Infos zur Handlung der neuen Folgen gibt es bisher noch nicht. Fest steht, dass Michael C. Hall in seiner Paraderolle zurückkehrt und der Schauplatz nicht mehr das sonnige Miami sein wird. Außerdem soll es Dexter gleich mit zwei Bösewichten zu tun bekommen. Jetzt sind Infos zum großen Gegenspieler der Staffel bekannt und wer ihn spielt.

Das ist der Haupt-Bösewicht der neuen Dexter-Folgen

Wie Variety berichtet, wird Clancy Brown den großen Schurken der neuen Dexter-Staffel namens Kurt Caldwell spielen. Der 62-Jährige ist aus Kinofilmen wie Die Verurteilten, Starship Troopers und Highlander bekannt. Hier spielte Brown ebenfalls meistens Bösewichte.

Clancy Brown in Billions

Auch im Fernsehen war der Schauspieler mit Rollen in Serien wie Billions, Carnivàle und The Crown zu sehen. In der amerikanischen Originalversion von SpongeBob Schwammkopf leiht er Mr. Krabs seine Stimme.

Zusammen mit der Casting-Neuigkeit wurde auch eine Beschreibung von Clancy Browns Dexter-Bösewicht mitgeliefert:

Caldwell ist der inoffizielle Bürgermeister der Kleinstadt Iron Lake. Er hat den amerikanischen Traum verwirklicht, indem er wie sein Vater große Autos gefahren hat und jetzt mehrere Lastwagen und den örtlichen Truck Stop besitzt.

Kraftvoll, großzügig, von allen geliebt - er ist ein wahrer Mann des Volkes. Wenn er hinter dir steht, kannst du dich als gesegnet betrachten. Aber solltest du Kurt in die Quere kommen oder jemanden verletzen, der ihm viel bedeutet, dann gnade dir Gott.

Bekannt ist auch schon, dass Kurt Caldwell noch einen Sohn namens Matt hat, der in der neuen Staffel wohl für Chaos sorgt. Womöglich zieht dieser die mörderische Aufmerksamkeit von Dexter auf sich, wodurch es der Serienkiller dann mit Matts Vater zu tun bekommt.

Wann und wo die neuen Dexter-Folgen in Deutschland erscheinen, ist noch nicht bekannt. In den USA soll die Staffel voraussichtlich Ende 2021 beim Sender Showtime starten.

