Neue Dexter-Besetzung: Kommende Staffel knüpft schon jetzt an alte Stärken an

Dexter kehrt 2021 mit einer 9. Staffel zurück. Wenn wir auf die aktuelle Besetzung schauen, in der 5 der 6 Darsteller neue Figuren sind, bekommt der Serienkiller offenbar eine Frischzellenkur. Oder lässt sich doch ein bekanntes Schema erkennen?

Die Serien-Rückkehr von Dexter steht dieses Jahr bevor und die Dreharbeiten sollen in Kürze beginnen. Um filmen zu können, braucht es aber natürlich Schauspieler und Schauspielerinnen vor der Kamera und deshalb hat das Reboot nun vier weitere Darsteller gecastet.

Damit kommt das Dexter-Revival auf mittlerweile 6 Cast-Mitglieder, von denen 5 Rollen spielen, die in den vorangegangenen 8 Staffeln nicht auftauchten. Trotzdem lässt ihre Figuren-Beschreibung auf eine Rückkehr zu alten Stärken hoffen.

Dexter-Besetzung: Diese Schauspielerinnen und Darsteller sind dabei

Wie Deadline berichtete haben die 10 neuen Dexter-Episoden gerade vier weitere Darsteller*innen bestätigt, was im Gesamtüberblick der neuen Dexter-Besetzung eine spannende Mischung ergibt:

© Showtime Dexter: Michael C. Hall

Hier könnt ihr einen Blick auf die neuen Gesichter werfen, die sich der Dexter-Rückkehr angeschlossen haben:

© Showtime © StudioCanal © ABC © WGN America © NBC

Dexters neuer Handlungsort heißt in Staffel 9 übrigens Iron Lake. Die Kleinstadt befindet sich nicht in Oregon, wo Dexter zuletzt seiner Holzfälliger-Tätigkeit nachging. Trotzdem ist auch der Norden des Bundesstaates New York sehr weit entfernt vom sonnigen Miami.



Wird Dexter in Staffel 9 komplett erneuert? Nicht ganz...

Auf den ersten Blick sieht es also sowohl bei den Figuren und der Besetzung als auch beim neuen Schauplatz danach aus, als wenn Dexter in Staffel 9 einen kompletten Neustart wagt. Doch wenn wir einen Schritt zurücktreten, lassen sich auf einer übergeordneten Ebene durchaus Parallelen zu alten Stärken der Serie finden.

Da haben wir zunächst den Ansatz des großen Gegenspielers für Dexter: Auch in der Vergangenheit war der Serienkiller immer dann am besten, wenn er einen ebenbürtig düsteren Feind hatte (Grüße gehen raus an den Trinity- und Kühllaster-Killer).

© Showtime Dexter nach getaner Arbeit

Selbst wenn der Ort neu ist, ist das Ambiente es nicht: Dexter wird einmal mehr in einen Polizei-Kontext gesetzt, in dem auch politische Fragen eine Rolle spielen. Der einflussreiche Kurt könnte dabei ein neuer Miguel Prado (Jimmy Smits) werden, der seine scheinbare Aufrichtigkeit ins Gegenteil verkehrt.

Polizeichefin Angela Bishop klingt ihrer Beschreibung nach hingegen wie ein rechtschaffendes Gegengewicht und dürfte damit die neue Debra Morgan (Jennifer Carpenter) bzw. der neue Angel Batista (David Zayas) sein. Und erinnert noch jemand der neue Sergeant Logan an Dexters alten Rivalen Sergeant Doakes (Erik King)?

Dass wir bislang nicht wissen, welchen Job Dexter in Staffel 9 ausübt, macht es doppelt spannend. In einer Kleinstadt wie Iron Lake wird sicherlich kein Blutspuren-Analyst benötigt. Aber arbeitet er vielleicht trotzdem wieder für das Gesetz? Selbst wenn nicht: Im Bermuda-Dreieck zwischen Kriminellen, Polizei und Mächtigen wird Dexters Dunkler Begleiter sicherlich wieder so manchen verschwinden lassen.

Podcast zu Dexter: Seine Grandiosität und seine Rückkehr

Zerstört das miese Ende von Dexter die Serie? Finden wir nicht. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutieren wir über die einzigartige Serie:

Wir prüfen, was Dexter so brillant macht, was uns an der Serie immer noch verärgert und welche Wünsche und Erwartungen wir an Staffel 9 haben.



Welche Figur in der Besetzung von Dexters 9. Staffel reizt euch neben dem Serienkiller am meisten?