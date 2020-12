Dexter: Neue Staffel schickt Serienkiller dorthin, wo Holzfäller nicht willkommen sind

Die Serie Dexter kehrt für eine neue letzte Staffel zurück und jetzt wissen wir endlich auch, wo das Finale spielen wird und welche neuen Figuren dort mitmischen.

Dexter bekommt eine neue 9. Staffel mit 10 Episoden spendiert, die Ende 2021 kommen soll. Weil die Dreharbeiten schon Anfang des nächsten Jahres starten, sickern nun immer mehr Infos dazu durch, wie es für den Serienkiller weitergehen wird. Jüngst wurden zwei neue weibliche Figuren und ein neuer Handlungsort enthüllt.



Dexter Staffel 9: Holzfäller vs. Umwelt-Aktivistin?

Nachdem The Illuminerdi zuletzt schon exklusive Infos zu zwei neuen Bösewichten als Dexters Gegenspieler lieferte, folgten nun weitere Einblicke in Staffel 9. Beim Casting bedeutet das konkret: zwei weitere neue Rollen, die eine weibliche Perspektive auf die Serienkiller-Rückkehr eröffnen.



Ob Dexter wohl das ikonische Intro erneuert?

Dexter - S01 Intro Clip (English)

Folgendes wissen wir zu den zwei neuen Frauen in Dexters unmittelbarem Umfeld, die über die ganze 9. Staffel hinweg auftauchen sollen:

Bei den beiden Dexter-Neuzugängen handelt es sich um zwei indigene Frauen des Seneca-Stammes.

des Seneca-Stammes. Die zwei sind Mutter und Tochter , die eine in den 40ern, die andere 16 Jahre alt.

, die eine in den 40ern, die andere 16 Jahre alt. Die alleinerziehende Mutter heißt Angela , arbeitet als Polizei-Chefin in einer Kleinstadt und wird als attraktiv beschrieben.

, arbeitet als in einer Kleinstadt und wird als attraktiv beschrieben. Die jugendliche Tochter heißt Audrey und engagiert sich als Umwelt-Aktivistin in ihrer Heimat.

Mit dem Wissen, dass wir Dexter nach seinem vorgetäuschten Tod zuletzt als Holzfäller in Oregon sahen, stellen verschmitzte Fans sicherlich die Frage, ob die Umweltschützerin sich mit dem (Menschen- und) Baummörder anlegen wird.

Ist Dexter in seiner neuen Heimat überhaupt willkommen? Darüber lässt sich nur spekulieren. Wir wissen bisher nicht, ob er in Staffel 9 immer noch der Holzarbeit nachgeht.

Die Neuzugänge verraten viel zur neuen Dexter-Staffel

Interessant ist auch die Zusatz-Information, dass Angela Polizistin wurde, weil im Alter von 15 Jahren ihr Freund spurlos verschwand. In Kombination mit dem Wissen, dass Tochter Audrey ihrer Mutter sehr ähnlich sieht, könnte das ein Hinweis auf die Vergangenheit sein.

© Showtime Bekommt Dexter in Staffel 9 einen neuen Killroom?

Kehrt Dexter zu einem früheren Opfer zurück oder trieb damals ein anderer Täter sein Unwesen, der nun zur Strecke gebracht wird? (Überraschende Tode wurden uns bereits versprochen.)

Dass das Casting-Gesuch von Bewerberinnen auf die Rolle der Angela erwartet, nichts gegen die Darstellung filmischer Sex-Szenen zu haben, könnte auch auf eine Beziehung zu Dexter (oder Bösewicht Kurt) hinweisen.

Während zur Besetzung der jungen Audrey in Dexter noch nichts bekannt ist, soll der Sender Showtime für Angela ein Interesse an der Schauspielerin Julia Jones bekundet haben, die schon in Filmen wie der Twilight-Saga und Serien wie Westworld und The Mandalorian zu sehen war.

© Disney+ Dexter-Neuzugang? - Julia Jones als Omera in The Mandalorian

Während manche von Dexters Co-Stars aus gutem Grund nicht zurückkehren, zeigen die gesuchten (bisher ausschließlich unbekannten) Charaktere eine neue Richtung für die Serie auf. Alte Darsteller, die neben Michael C. Hall zurückkehren, sind bislang nicht bekannt.

Neu in Staffel 9 von Dexter ist außerdem nicht nur der Cast, sondern auch der Schauplatz.

Tschüss, Miami: Dexter bekommt in Staffel 9 einen neuen Handlungsort

Gleich zur Verkündung des neuen Dexters-Finales war von Showrunner Clyde Phillips enthüllt worden, dass Staffel 9 Dexter Morgan an einen Ort führen würde, "wo wir ihn nie zuvor gesehen haben."

Die Casting-News zu Bösewicht Kurt, der von John Cusack verkörpert werden könnte, schränkte Dexters neuen Handlungsort auf eine Kleinstadt im Nordosten der USA ein.

© Showtime Dexter: Miami Ade - Hallo, New York?

Dazu passt, dass die Suche nach den zwei Frauenfiguren nun verriet, dass Angela Polizeichefin in einer Ortschaft namens Iron Lake im Staat New York ist. Die Google-Maps-Suche verrät, dass es einen See dieses Namens, aber keine Stadt gibt. Es wird sich deshalb wohl um eine fiktive Siedlung oder einen Ort in der Nähe des Gewässers handeln. (Ob Dexter ein neues Boot hat?)

Dexter wird etwa 10 Jahre nach den Ereignissen aus Staffel 8 spielen und das ungeliebte Finale nicht rückgängig machen. Wie genau das aussehen wird, kann uns Staffel 9 aber erst im Jahr 2021 zeigen.

Jetzt reinhören: Die Dexter-Rückschau und Vorschau im Podcast

Zerstört das miese Ende von Dexter die Serie? Finden wir nicht. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutieren wir über die einzigartige Serie:

Wir prüfen, was Dexter so brillant macht, was uns an der Serie immer noch verärgert und welche Wünsche und Erwartungen wir an Staffel 9 haben.



Klingen Dexters neuer Schauplatz und die neuen Figuren für euch vielversprechend?