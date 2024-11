"Neue Energie": Yellowstone-Stars sprechen über Veränderung nach Kevin Costner-Ausstieg

Yellowstone kehrt in wenigen Tagen mit dem heiß erwarteten Finale von Staffel 5 zurück. Fans sollten mit dem Fehlen von Kevin Costner aber auch einen Stimmungswechsel erwarten.

Lange mussten wir auf die Rückkehr von Yellowstones 5. Staffel warten. Nun steht sie vor der Tür. Doch bei allem Hype um das Wiedersehen gestand ein Star, dass sich der Dreh ohne Kevin Costner anders angefühlt habe. Der restliche Cast teast ebenfalls Veränderungen in den neuen Folgen des Taylor Sheridan-Hits.

Yellowstone-Stars sprechen über Kevin Costners Abwesenheit und Veränderungen in Staffel 5b

Auch wenn Staffel 5 zur Serien-Rückkehr den Geschwisterstreit zwischen Beth (Kelly Reilly) und Jamie (Wes Bentley) Dutton eskalieren lassen wird, bleibt wohl das größte Fragezeichen beim Yellowstone-Publikum, wie die Serie nach der Krise hinter den Kulissen mit der plötzlichen Abwesenheit von Kevin Costners Familien-Patriarch umgehen wird.

Diesen Druck spüren nicht zuletzt die Yellowstone-Stars, die noch an Bord sind. Ominösen Andeutungen zum Trotz, dass weiterhin "John Dutton im Mittelpunkt" steht, sprach Luke Grimes, der in der Western-Serie den dritten Dutton-Spross Kayce verkörpert, nun gegenüber People über Kevin Costners Abwesenheit beim Dreh:

Dass er [Kevin Costner] nicht zurückgekommen ist, hat sich angefühlt, als müssten wir dieses Flugzeug nun wirklich allein landen. Aber ich denke, dass der Patriarch uns verlässt, war schon immer als Teil der Serie geplant. Das war das Ziel: Was tun die Kinder dann? Was macht die Familie, wenn ihr Fels fehlt? [...] Er ist eine große Präsenz. Der Mann ist eine Ikone. [...] Es hat sich definitiv anders angefühlt.

Luke Grimes' Co-Star, Jamie-Darsteller Wes Bentley, unterstreicht gegenüber TV Line ebenfalls, dass es in den neuen Yellowstone-Folgen der 5. Staffel eine "große Veränderung im Tonfall" geben wird, was er aber in jeder vorherigen Staffel auch schon beobachtet habe.

Beth-Schauspielerin Kelly Reilly fügt hinzu, dass die Serie eine "große Verschiebung" durchlaufen haben mag, dadurch aber "mit neuer Energie" zurückgekehrt sei, weil Yellowstone dadurch "Dingen erforschen durfte, die vorher nie angeschnitten wurden – und das war berauschend".

Trotz aller Änderungen und Geheimhaltungsmaßnahmen geschwärzter Drehbücher verspricht Kelsey Asbille, die Kayces Ehefrau Monica Dutton spielt, Staffel 5b sei dennoch "alles, was Yellowstone ausmacht. Ich denke, alle werden zufrieden sein."

Wann startet Yellowstone in die neuen Folgen von Staffel 5?

Der US-Start von Yellowstone, mit Folge 9 von Staffel 5, erfolgt am Sonntag, dem 10. November beim Paramount Network. In Deutschland kehrt die Western-Hit-Serie am Dienstag, dem 12. November 2024 um 20:15 Uhr beim Pay-TV-Kanal AXN Black zurück, den ihr beispielsweise als Amazon-Channel * buchen könnt.

