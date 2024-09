Neue Fantasy-Serie stürmt Netflix-Charts: Sie wartet mit versauten Exzessen und heftiger Action auf

Bei Netflix gibt's seit kurzem eine neue Fantasy-Animationsserie von Zack Snyder als Schöpfer. Seit dem Release hat es Twilight of the Gods jetzt schon in die Charts des Streamers geschafft.

Seitdem Zack Snyder für Netflix arbeitet, ist der vorherige DC-Regisseur ziemlich produktiv. Nachdem erst letztes und dieses Jahr zwei Rebel Moon-Filme sowie noch längere Director's Cut-Versionen erschienen sind, hat Snyder bereits eine neue Serie nachgelegt.

Die heißt Twilight of the Gods und entfesselt als Animationsserie sehr freizügige Exzesse und blutige Action aus der nordischen Mythologie. In der Serien-Top-10 von Netflix hat es die Produktion derzeit schon auf Platz 6 geschafft.

Fantasy-Action von Zack Snyder bei Netflix: Das ist Twilight of the Gods

Die Handlung der Animationsserie dreht sich um ein Königspaar, das in einem kleinen Wikingerdorf heiraten möchte. Die geplante Hochzeit wird jedoch von einem schrecklichen Ereignis erschüttert. Danach sinnt die Braut Sigrid (Sylvia Hoeks) auf Rache und versammelt ein Team aus verschiedenen Kreaturen ‒ wie einem Seher und einem Zwerg ‒ um gemeinsam einen der Götter herauszufordern.

Da Twilight of the Gods mit freizügigen Sexszenen und blutiger Action aufwartet, hat die Netflix-Serie in den USA wenig überraschend ein R-Rating bekommen. Snyder-Fans dürften mit der Produktion also definitiv auf ihre Kosten kommen.

Schaut hier noch einen Trailer zu Twilight of the Gods bei Netflix:

Twilight of the Gods - S01 Trailer (English) HD

Alle acht Folgen von Twilight of the Gods könnt ihr im Netflix-Abo streamen. Infos zu einer 2. Staffel gibt es derzeit nicht.

