Neue Folgen Late Night Berlin mit Klaas Heufer-Umlauf: Die erste Folge startet mit einem Twist

Klaas kommt zurück mit seiner Show Late Night Berlin. Doch die Ankündigung hält neben dem Sendetermin noch einige Überraschungen bereit.

Klaas Heufer-Umlauf tritt mit Late Night Berlin das Erbe an, das er zusammen mit Joko Winterscheidt angefangen hat. Eine Late-Night-Show, in der er mit hochkarätigen Gästen wie Tedros Teclebrhan, Papaplatte oder Sophie Passmann und unorthodoxen Ideen die Straßen Berlins unsicher macht. Diese Show kommt nun zurück ins TV.

Late Night Berlin kommt zurück - mit einen kleinen Twist

Late Night Berlin kommt zurück - und das schon sehr bald. DWDL wurde auf Anfrage von ProSieben bestätigt, dass Klaas am Dienstag, den 25. März mit seiner Late-Night-Show zurückkehrt. Die Show startet wieder spät abends, diesmal um 22.30 Uhr auf ProSieben.

Ungewöhnlich ist allerdings die Länge der Sendung. So soll das Comeback von Late Night Berlin nur knapp 10 Minuten dauern. Warum die Laufzeit so kurz ist und ob uns eine Überraschung erwartet, hat ProSieben noch nicht verraten.

Gleicht der Sendeplatz die schwachen Quoten aus?

Überraschend ist auch der Sendeplatz an einem Dienstag. Denn normalerweise lief Late Night Berlin immer nach den Blockbuster-Shows der beiden Entertainer wie Joko & Klaas gegen ProSieben oder Das Duell um die Welt. Doch durch die Verlegung von TV total auf den Dienstag werden die Shows von Joko und Klaas künftig am Mittwoch laufen – Late Night Berlin bleibt aber vorerst auf dem Sendeplatz am Dienstag.









Ob sich der Sendeplatz rechnet, wird die Zukunft zeigen. Denn Late Night Berlin hatte Ende letzten Jahres katastrophale Quoten: Sie konnten nur noch 7 Prozent Marktanteil in ihrer Zielgruppe sichern.

Wo ihr Klaas' Shows schauen könnt

Late Night Berlin wird vorerst ab dem 25. März immer dienstags um 22.30 Uhr auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt. Klaas Heufer-Umlauf ist aber schon vorher zusammen mit Joko Winterscheidt in ihrem neuen Format Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) am 22. März zu sehen.