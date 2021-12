Neue Game of Thrones-Serie: George R.R. Martin teast düsteres Fantasy-Epos und verspricht gebrochene Herzen

Der Game of Thrones-Schöpfer hat einen Rohschnitt des Game of Thrones-Spin-offs House of the Dragon gesehen und verspricht ein Fantasy-Epos, das natürlich auch wieder schockieren dürfte.

2022 wird für Fantasy-Fans ein aufregendes Jahr. Neben Amazons heißerwarteter Herr der Ringe-Serie startet im neuen Jahr auch das Game of Thrones-Spin-off House of the Dragon bei HBO. 200 Jahre vor den Ereignissen der Mutterserie widmet sich die neue Geschichte dem Haus Targaryen, die Herkunft der Drachenmutter Daenerys.

Game of Thrones-Romanautor George R.R. Martin, der auch die Vorlage für das kommende Spin-off geschrieben hat, konnte jetzt schon einen Rohschnitt der House of the Dragon-Pilotfolge schauen und schwärmt von dem Fantasy-Epos.

Game of Thrones-Fans dürften von House of the Dragon nicht enttäuscht werden

Wie Slash Film berichtet, hat George R.R. Martin auf seinem Blog einen neuen Post veröffentlicht. Darin schreibt er, dass er einen Rohschnitt der ersten House of the Dragon-Folge gesehen hat und beschreibt kurz, auf was sich Game of Thrones-Fans bei dem Spin-off freuen dürfen (und auf was sie gefasst sein sollten):

Ich freue mich selbst ziemlich stark auf House of the Dragon. Okay, ich bin nicht objektiv. Und ich weiß viel von dem, was ihr sehen werdet (Ich, ähm, habe das Buch geschrieben)... Mama, erzähl es niemandem... Ich habe einen Rohschnitt der ersten Folge gesehen. Und ich habe ihn geliebt. Er ist düster, er ist kraftvoll, er ist eindringlich... genau so mag ich meine epische Fantasy.

[Showrunner] Ryan [Condal] und Miguel [Sapochnik] haben einen großartigen Job gemacht und die Besetzung... genau wie bei Game of Thrones werden die meisten Zuschauer nur von einigen der Schauspieler:innen gehört haben, aber ich denke, ihr werdet euch in viele von ihnen verlieben (nur um euch später das Herz brechen zu lassen, wenn... aber nein, das wäre schon zu viel verraten).

Schaut hier noch den ersten Trailer zu House of the Dragon:

House of the Dragon - S01 Teaser Trailer (English) HD

Ohne genauer auf die Buchvorlage zu House of the Dragon einzugehen, dürfen sich Game of Thrones-Fans also wieder auf schockierende Figurenschicksale wie in der Mutterserie einstellen. Ob uns in dem Spin-off wieder ein Schocker vom Kaliber einer Roten Hochzeit erwartet, bleibt noch offen.

Ein genaues Startdatum für die neue Game of Thrones-Serie gibt es noch nicht. House of the Dragon wird 2022 in den USA bei HBO starten. In Deutschland dürfte das Spin-off dann kurz darauf bei Sky zu sehen sein.

Podcast für Game of Thrones-Fans: Wie gut wird House of the Dragon?

Game of Thrones war ein Serienphänomen. Doch lässt sich dieser Erfolg wiederholen? Die Prequel-Serie House of the Dragon wird es versuchen.

In der neuen Folge von Streamgestöber diskutieren Jenny Jecke und Hendrik Busch über die Herausforderungen von House of the Dragon. Dabei finden sie erstaunlich viel Potenzial in der Grundidee der Serie und formulieren einige Wünsche für die Zukunft.

