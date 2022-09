Die neue Game of Thrones-Serie jetzt gratis (!) streamen: Hier gibt's House of the Dragon Folge 1 umsonst und ohne Abo

House of the Dragon entführt zurück nach Westeros und wer unsicher war, ob die neue Game of Thrones-Serie etwas taugt, kann die ersten Folge kostenlos streamen.

Dieses Wochenende gehört eigentlich Amazons neuer Herr der Ringe-Serie, also dachte sich HBO, dass man diese Party mit ein paar Drachen abfackeln kann. Pünktlich zur Premiere der Konkurrenz hat der Sender die erste Folge von House of the Dragon, der neuen Game of Thrones-Serie, kostenlos veröffentlicht. Wo du Die Erben des Drachen umsonst und ohne Abo streamen kannst und ob sich das lohnt, erfährst du hier.

House of the Dragon Folge 1 streamt kostenlos bei YouTube

In Deutschland hat Sky den Auftakt der Drachen-Saga bei YouTube veröffentlicht. Dafür bekommst du in einer Stunde eine Einführung in die Welt der Serie, die rund 200 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones spielt. Zu dieser Zeit herrschen die Targaryens mit ihren Drachen über Westeros. Daenerys' Vorfahren befinden sich auf dem Höhepunkt ihrer Macht, als der Streit um die Erbfolge von König Viserys (Paddy Considine) den langjährigen Frieden im Land in Gefahr bringt.

Lohnt sich House of the Dragon? Auf jeden Fall! Man sollte aber keine 60-minütige Drachen-Action erwarten. Der Game of Thrones-Ableger ähnelt eher den ersten Staffeln des Originals. Das heißt die Intrigen und Machtspiele am Hof spielen einer übergeordnete Rolle. Spannend und vielschichtig ist House of the Dragon und auf Drachen musst du auch nicht verzichten, im Gegenteil.

Muss man Game of Thrones vorher gesehen haben? Nein. HOTD spielt viele Jahre vor der Originalserie und erzählt eine neue Geschichte mit neuen Figuren. Vorwissen über George R.R. Martins Fantasiewelt Westeros und seine Häuser hilft natürlich beim Verständnis von Referenzen, aber ist nicht notwendig, um der Geschichte zu folgen.

Wo streamt der Rest der Fantasy-Serie?

House of the Dragon läuft in Deutschland exklusiv bei Sky. Jeden Montag steht eine neue Episode beim Streaming-Dienst WOW * bereit, der früher Sky Ticket hieß, und kann zusätzlich über Sky Q abgerufen werden. Bisher wurden 2 Folgen veröffentlicht.

Nach der Folge kannst du in unseren Spoiler-Talk reinhören, in dem wir Folge 1 genauer beleuchten:

