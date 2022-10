Neue Herr der Ringe-Fassung entsetzt Fans: "Wollt ihr mich verarschen?"

Warner Bros. Discovery hat eine neue Fassung des ersten Der Herr der Ringe-Films angekündigt. Doch die ist klingt in den Augen vieler Fans vor allem nach einem: Abzocke.

NFTS, Non Fungible Tokens. Über ein paar Monate hinweg die ultimative Zukunft von angeblich allem, dann zynischer Investitions-Scam mit lieblos generierten Affenbildern, der die Umwelt belastet. Was als Idee begann, Besitz und Einzigartigkeit im digitalen Raum zu ermöglichen, indem eine Art Besitzurkunde für ein digitales Objekt auf einer Blockchain hinterlegt wird, ist in den Augen der Internet-Öffentlichkeit mittlerweile vor allem ein Zeichen dafür, dass ein Unternehmen nach neuen Möglichkeiten sucht, Geld zu machen.

Ein Vorwurf, der Warner Bros. gerade mit voller Härte trifft. Die haben nämlich eine neue Version von Der Herr der Ringe: Die Gefährten als NFT angekündigt, die Fan-Herzen höher schlagen lassen soll. Doch selbst Mittelerde-Ultras reagieren entsetzt. Wohl auch, weil niemand versteht, was genau der Vorteil dieser neuen Fassung sein soll.

Herr der Ringe als NFT: Was beinhaltet die neue Fassung von Die Gefährten?

Die The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Extended Edition) WEB3 Movie Experience wurde von Warner Bros. in einer Pressemitteilung als "multimedial lebendes NFT" vorgestellt, als "aufregender neuer Weg für Fans, mit dem Film durch zwei dynamische Menü-Erfahrungsoptionen zu interagieren". Der Fantasy-Klassiker scheint hier nur der Anfang zu sein, weitere Projekte sind in Planung.

Aber was bedeutet das jetzt konkret? Das kommt darauf an, wie viel Geld ihr ausgeben wollt:

Insgesamt gibt es zwei Fassungen. Beide enthalten den kompletten Film in 4K und 8 Stunden Bonusmaterial

und 8 Stunden Bonusmaterial Die Mystery-Edition für 30 US-Dollar enthält ein interaktives Menü mit zusätzlichem Material zu wahlweise dem Auenland, Bruchtal oder den Minen von Moria sowie Sammelobjekten und Augmented Reality-Elementen

enthält ein interaktives Menü mit zusätzlichem Material zu wahlweise dem Auenland, Bruchtal oder den Minen von Moria sowie Sammelobjekten und Augmented Reality-Elementen Für die Epic-Edition für 100 US-Dollar müsst ihr euch nicht zwischen den drei Menü-Optionen entscheiden, ihr bekommt alle sowie eine zusätzliche Bildergalerie.

Nach dem Kauf findet ihr die "Movie Experience" in eurer Wallet und könnt sie von dort aus abrufen.

Warum Herr der Ringe-Fans jetzt sauer sind – und lieber ihre alten DVD-Boxen behalten

Die Nachricht schlug auf Twitter ein wie eine Bombe. Der Hauptkritikpunkt vieler User:innen, neben der Tatsache, dass das Thema NFTs in den Augen der meisten nicht mehr aktuell scheint: Sie verstehen die "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Extended Version) Web3 Movie Experience" einfach nicht.

"Das ist im Endeffekt ein wahnsinnig überteuertes DVD-Menü, das du dir nur in einem Internetbrowser angucken kannst", stellt der User tharfagreinir fassungslos fest. Ein anderer, bram_ibr , teilt das Bild einer DVD-Box mit zusätzlichen Artbooks und sagt nüchtern: "Das gibt's schon."



Einer der Hauptaspekte von NFTs ist es, dass sie – obwohl der sichtbare Aspekt eines Bilds oder eines Videos unendlich duplizierbar ist – das einzigartige Eigentum einer bestimmten Person sind. Bei den Herr der Ringe-NFTs ist nichts davon der Fall. Zum einen können mehrere Menschen die gleiche Edition kaufen, zum anderen verrät ein Blick in die Geschäftsbedingungen, dass man hier natürlich zu keinem Zeitpunkt Rechte am Film oder dem Bonusmaterial erwirbt – wie User tprstly offenlegt.

Herr der Ringe-Fan vagrant_dwarf fasst die generelle Stimmung in einem Tweet recht gut zusammen: "Wollt ihr mich verdammt nochmal verarschen?" Oder um es etwas nüchterner auszudrücken, wie das Online-Magazin The Verge : Das von WB geplante Movieverse "macht weniger Sinn, je mehr man darüber erfährt".

Wie steht ihr zu NFTs im Filmbereich?