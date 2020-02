Neue Highlights bei Amazon Prime: Alle Filme und Serien im März

Amazon Prime hat bekannt gegeben, welche neuen Filme und Serien im März 2020 beim Streaming-Anbieter landen. Wir liefern euch alle Titel aus dem Angebot im Überblick.

Amazon hat die Liste mit seinen März-Highlights veröffentlicht. Im nächsten Monat kommen insbesondere Horror-Fans auf ihre Kosten, denn neben drei Titeln der Purge-Reihe (The Purge: Election Year ist bereits bei Amazon verfügbar!) erwartet uns der Schocker Midsommar.

Starke Netflix-Starts im März: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Bei den Serien gestaltet sich das Bild etwas übersichtlicher. Die 1. Staffel von Star Trek: Picard findet im März ihr Ende, zudem steht uns unter anderem die 1. Staffel von Making the Cut mit 2 neuen Folgen pro Woche ins Haus.

Amazon Prime Video im März - Die neuen Filme

Amazon Prime Video im März - Die Serienhighlights

Making The Cut – Staffel 1

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 27.03.

zwei neue Episoden pro Woche

Deutsche Synchronfassung

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 06.03.

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 27.03.

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 11.03.

Hinweis: Amazon erweitert sein Programm erfahrungsgemäß über die aufgelisteten Titel hinaus, ihr könnt also mit weiteren Zugängen rechnen. Allerdings verschwinden von den älteren Inhalten auch einige.



Welche Titel merkt ihr euch bei Amazon für den März vor?