Verbannter Captain America enthüllt: Neue Marvel-Serie erinnert an finstere MCU-Vergangenheit

Die Marvel-Serie The Falcon and the Winter Soldier enthüllt in Folge 2 eine wichtige Comicfigur. Isaiah Bradley ist der erste schwarze Captain America und wird noch wichtig für die Zukunft des MCU.

Achtung, Spoiler zu The Falcon and the Winter Soldier: Die neue MCU-Serie The Falcon and The Winter Soldier befasst sich mit dem Erbe von Steve Rogers und der Captain America-Nachfolge. In Folge 2 enthüllt der überraschende Auftritt eines vergessenen Marvel-Helden das dunkle Kapitel der Historie des Super-Soldaten-Serums.

In der Folge Der Sternenbanner-Mann treffen Bucky und Sam auf den Kriegsveteranen Isaiah Bradley (Carl Lumbly), ein Supersoldat, dessen Existenz nie öffentlich gemacht wurde. Fans der Marvel-Comics wissen aber, dass er noch viel mehr ist: der erste schwarze Captain America.

Der vergessene Marvel-Held: Isaiah Bradley war der erste schwarze Captain America

Isaiah Bradley tauchte erstmals im Jahr 2003 in dem Comic Truth: Red, White & Black in Erscheinung, der die Geschichte des ersten schwarzen Captain America erzählt. Bradley war einer von 300 schwarzen Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg Teil von Menschenversuchen wurden. An ihnen testete der Wissenschaftler Dr. Reinstein das Super-Soldaten-Serum, das bereits Steve Rogers zu Captain America werden ließ.

Bradley war der einzige Überlebende und bekämpfte mit einem Captain America-Schild in Europa Nazis. Nach seiner Rückkehr kam er für viele Jahre ins Gefängnis, wo die US-Regierung Experimente mit seiner DNA durchführte.

Über die Jahre hat das Serum schwere Schäden hinterlassen und Bradley war nur noch ein Schatten seiner selbst. In der schwarzen Community gilt er als Legende, als erster schwarzer Captain America.

© Marvel Comics Isaiah Bradley

Für das MCU wurde diese Geschichte nun etwas abgewandelt. Anstatt des Zweiten Weltkrieges diente der MCU-Isaiah im Koreakrieg. Nachdem er durch das Serum zu einem Supersoldaten mutierte, wurde er in Korea eingesetzt, um den Winter Soldier im Jahr 1951 zu bekämpfen.

Wie in den Marvel-Comics wird Isaiah nach dem Krieg weggesperrt. Anstatt als amerikanischer Held gefeiert zu werden, sitzt er 30 Jahre lang hinter Gittern, wo sowohl die US-Regierung als auch H.Y.D.R.A. an ihm herumexperimentieren. In Baltimore lebt er nun verarmt mit seinem Enkel Eli Bradley (Elijah Richardson) zusammen.



The Falcon and the Winter Soldier: Darum wird Isaiah Bradley noch wichtig für Sam und das MCU

The Falcon and the Winter Soldier befasst sich mit der Frage, ob Sam Wilson (Anthony Mackie) die Nachfolge von Steve Rogers als Captain America antreten wird. Sein Zögern wurde bereits bestraft, denn die US-Regierung hat bereits John Walker als neuen Cap auserkoren.

© Marvel Studios Isaiah Bradley im MCU

Allerdings ist es ein offenes Geheimnis, dass Sam am Ende der Serie der neue Captain America im MCU wird. Auch sein Nachfolger als Falcon wurde uns schon präsentiert. Der Weg zu dieser Entwicklung bringt aber auch eine Auseinandersetzung mit sich, was es bedeutet, als schwarzer Superheld für die USA zu kämpfen.

Hier kommt Isaiahs Vergangenheit ins Spiel. Dass die USA ihren ersten schwarzen Supersoldaten - und im Prinzip zweiten Captain America - aus der Geschichte gestrichen haben, wird Sam vermutlich zum Umdenken zwingen. So könnte er schließlich den Schild akzeptieren, um Bradleys Heldentaten zu ehren und zu einem Symbol zu werden.

Aber Isaiah Bradley wird noch größere Wellen im MCU schlagen. Nur kurz bekamen wir seinen Enkel Eli Bradley zu sehen, der in den Marvel-Comics später durch das Blut seines Großvaters ebenfalls Superkräfte erhält und als Patriot das Team der Young Avengers verstärkt.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Wie hat euch die 2. Folge von The Falcon and the Winter Soldier gefallen?