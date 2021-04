Marvel überrascht Fans: Urkomisches Zemo-Video zu Falcon & Winter Soldier stellt das ganze MCU in den Schatten

Die Fans haben gerufen und Marvel hat zugehört. Vergesst die neue Folge The Falcon and the Winter Soldier. Eine Stunde Baron Zemo auf der Tanzfläche ist das wahre MCU-Highlight der Woche.

Ein flüchtiger Moment in der 3. Episode von The Falcon and The Winter Soldier versetzte Marvel-Fans in Euphorie. Die Rede ist vom tanzenden Zemo, von dem es laut Darsteller Daniel Brühl ursprünglich noch mehr zu sehen gab als in der fertigen Folge.

Nicht nur das tanzende Zemo-Meme, sondern auch der Hashtag #ReleaseTheZemoCut verbreitete sich vergangene Woche wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien. Was DC-Fans mit dem Snyder-Cut schafften, konnten nun auch MCU-Fans erreichen. Denn Marvel hat zugehört und reagiert.

Tödliche Dance Moves in Falcon and the Winter Soldier: Marvel lässt den Zemo los

Trotz eines großen Schocks am Ende lässt die neue Episode von Falcon and the Winter Soldier die großen Marvel-Offenbarungen vermissen. Aber wer braucht schon geheime Supersoldaten und zukünftige Avengers-Nachfolger, wenn wir ein einstündiges (!) Tanzvideo von Baron Zemo haben können.

Hier gibt's das Video des tanzenden Zemo in Überlänge zu sehen

Viele Jahre verbrachte Helmut Zemo in einer kleinen Gefängniszelle in Berlin. Es wirkt wie ein Befreiungsschlag, wenn der Marvel-Schurke all seine aufgestaute Energie auf einer kleinen Tanzfläche in einem Club in Madripoor herauslässt.



Baron Zemo würde vielleicht keine Show wie Let's Dance gewinnen, aber seine reduzierten Dance Moves sind so unbekümmert und selbstbewusst, dass er unsere ganze Bewunderung verdient hat. Wann kommt es eigentlich zum großen Dance Battle zwischen Zemo und Star-Lord?

The Falcon and the Winter Soldier: Der Zemo-Tanz hätte noch witziger werden können

Baron Zemo und Daniel Brühl haben eines gemeinsam: sie sind beide keine begnadeten Tänzer, wie der Marvel-Darsteller im Interview mit Entertainment Weekly verriet. Ansonsten ist ihre Art im Club abzufeiern aber grundverschieden:

Ich bin ein peinlicher, passionierter Tänzer auf dem Parkett, aber es wären andere Moves geworden. Meine spanische Seite wäre zum Vorschein gekommen mit Matador- und Flamenco-Bewegungen und ich wäre auf die Knie gefallen. Höchst peinlich für meine Freunde.

Falls ihr es noch nicht wusstet: Daniel César Martín Brühl González ist zur Hälfte Spanier. Und wenn Brühl seine eigenen heißblütigen Moves ausgepackt hätte, wäre das MCU sicher komplett kollabiert.

