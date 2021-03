Der neue Captain America hat die Ablehnung nicht verdient - zwei Marvel-Helden sollten sich schämen

In der 2. Folge The Falcon and The Winter Soldier bemüht sich der sympathische neue Captain America John Walker um Teamgeist. Wie ihn die Marvel-Helden ablehnen und ignorieren und Ignoranz behandeln, ist ganz schön mies.

Die erste Folge der neuen MCU-Serie The Falcon and The Winter Soldier endete mit einem Paukenschlag. Während Sam Wilson noch immer daran zweifelt, einen würdigen Ersatz für Steve Rogers zu finden, wird uns bereits ein neuer, von der Regierung einberufener Captain America präsentiert.

Wir haben euch schon Hintergrundinfos zu John Walker geliefert, der in den Comics ein reaktionärer Hitzkopf ist und deutlich brutaler als Steve handelt. In der 2. Folge The Falcon and The Winter Soldier wurde der Captain America-Nachfolger jetzt näher vorgestellt - und hat auf mich überraschend sympathisch gewirkt. Umso verärgerter war ich darüber, wie John von Sam und Bucky behandelt wurde.

Der neue Captain America John Walker ist ein charismatischer MCU-Neuzugang

Die ersten Szenen der neuen Folge sind fast ausschließlich dem bisher unbekannten Gesicht aus dem Marvel-Universum gewidmet. Der von Wyatt Russell gespielte Charakter wird in der MCU-Serie aber offenbar neuinterpretiert und könnte kaum weiter von einem stumpfen, brutalen Super-Soldaten entfernt sein.

Schaut hier auch unser Video-Recap zur 2. Folge The Falcon and The Winter Soldier!

Bucky & Sam vs Flagsmashers, Captain America in Action | The Falcon and The Winter Soldier Folge 2

Stattdessen erleben wir einen ausgezeichneten Soldaten, der offensichtlich kurzfristig in das Kostüm von Captain America gedrängt wurde und mit dem Erbe von Steve sowie der hohen Erwartungshaltung der Menschheit hadert. Das fast schon überhebliche Augenzwinkern, mit dem er am Ende von Episode 1 in die Öffentlichkeit stürmt, war also nur die Fassade einer viel reflektierteren Persönlichkeit.

Als er am Anfang ein TV-Interview gibt, zeigt sich dieser John Walker ehrlich als Captain America-Nachfolger, der vor allem mit Mut überzeugen will und gar nicht erst versucht, Tony Stark oder Bruce Banner nachzueifern.

Auch im Verlauf der Folge, die John, Sam und Bucky in eine wuchtige Actionszene mit den bösen Flag Smashers verwickelt, gibt sich der neue Captain America als fairer Partner, der sich stark um Teamgeist mit den großen Helden bemüht.

© Disney John Walker in The Falcon and The Winter Soldier

Dabei war ich vielmehr immer genervter von Sam und Bucky, die John in der zweiten Folge The Falcon and The Winter Soldier von oben herab behandeln oder komplett ignorieren.

Die Titelhelden der neuen Marvel-Serie verhalten sich wie die arrogante Avengers-Elite

Eines der größten Themen der MCU-Serie dreht sich darum, ob jemand in die Fußstapfen von Steve treten kann und wer für die Captain America-Nachfolge geeignet ist. Auf den ziemlich überstürzt präsentierten John Walker reagieren sowohl Sam als auch Bucky dagegen wie zwei bockige Platzhirsche, die grundsätzlich niemanden in ihre Superhelden-Riege aufnehmen wollen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Egal, wie sympathisch, kooperativ und bemüht sich John direkt gegenüber den beiden präsentiert - die Marvel-Helden führen sich als alberne Diven auf, die lieber kilometerweit laufen wollen, als sich von John im Auto mitnehmen zu lassen.

Sicher ist das Verhalten von Sam und Bucky noch beabsichtigt, da beide noch nicht mal miteinander richtig auskommen und gerade gar keinen Kopf für irgendeinen Nachfolger für Steve haben. Dabei ist gerade jemand wie John Walker genau der richtige MCU-Neuzugang.

Ein Mensch, der ohne Superkräfte erstmal in seine große Superhelden-Rolle wachsen muss und sich dabei so bedacht und zuvorkommend wie nur möglich verhält. Ein Gefühl, das gerade jemand wie Sam nachempfinden sollte, der ebenso keine Superkräfte hat.

Das arrogant-ignorante Verhalten von Falcon und dem Winter Soldier lässt das Marvel-Heldentum so nur noch mehr wie einen elitären Club wirken, in den gewöhnliche Menschen gar keinen Zutritt mehr haben.

Hier könnt ihr auch noch unser Recap zu Folge 1 der MCU-Serie schauen!

The Falcon and the Winter Soldier Folge 1 Recap

Durch Leaks ist jetzt schon ziemlich klar, dass vermutlich am Ende der Serie Sam zum Nachfolger von Steve Rogers wird - aber warum kann nicht auch ein John Walker Captain America sein?

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.