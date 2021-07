Neue Marvel-Serie nach Loki startet schon sehr bald – der Trailer löscht 13 Jahre MCU-Geschichte aus

Der neue Trailer zur animierten MCU-Serie What If...? enthüllt den Start auf Disney+. Die schräge Produktion wirft das Marvel-Universum mit vielen alternativen Geschichten komplett durcheinander.

Dieses Jahr lässt uns Marvel gar keine Pausen zum Durchatmen. Nachdem 2020 sehr Marvel-arm war, kommt 2021 eine MCU-Serie nach der anderen. Und Black Widow, der erste Blockbuster aus dem Universum seit Spider-Man: Far From Home, ist ja auch gerade erst im Kino und auf Disney+ gestartet.

Wenn kommende Woche dann das Serienfinale von Loki gelaufen ist, müssen wir auch gar nicht lange auf Nachschub warten. Im August startet mit What If...? eine neue Animationsserie, die 13 Jahre MCU-Geschichte komplett über den Haufen wirft. Aber schaut euch den neuen Trailer am besten selbst an!

Marvels What If...? lässt das MCU in alternative Ereignisse explodieren

Die neue Marvel-Animationsserie basiert auf der gleichnamigen Marvel-Comic-Reihe aus den 70er-Jahren und packt die bekannten MCU-Figuren wie Iron Man, Thor & Co. in alternative Geschichten und abgedrehte Crossover-Momente, die in den Kinofilmen der letzten 13 Jahre unvorstellbar oder kaum realisierbar waren.



Schaut den neuen Trailer zu What If...? auf Deutsch:

What If...? - S01 Trailer (Deutsch) HD

Der neue Trailer zeigt zum Beispiel direkt am Anfang, wie Tony Stark auf Killmonger aus Black Panther trifft. Statt Steve Rogers ist es in What If...? außerdem Peggy Carter, die sich durch das Superserum in eine übermenschliche Heldin verwandelt.

Die animierte MCU-Serie What If...? startet am 11. August bei Disney+ im Abo. Insgesamt kommen 10 Folgen in einer Staffel. Neben den Animationen werden die bekannten Held:innen alle auch von den realen Stars gesprochen. Als Besonderheit gibt es in What If...? dadurch auch die letzte (Sprech-)Performance des verstorbenen Black Panther-Schauspielers Chadwick Boseman zu erleben.

Schaut hier auch unsere Trailer-Reaktion zu What If...? als Video:

Loki regiert Asgard, Tony Stark ist zurück und Doctor Strange taucht ins Multiversum ein | What If?

