Diese Woche startet bei Disney+ die nächste MCU-Serie nach WandaVision. Die erstklassige Qualität wird gehalten. Das ist ein echter Nachfolger für Captain America.

WandaVision hat die Messlatte für MCU-Serie hochgelegt - trotz des eher schwächelnden Finals. Jetzt kommt The Falcon and The Winter Soldier, das mit den gestiegenen Erwartungen an Marvel-Serien umgehen und gleichzeitig das schwere Captain America-Erbe weitertragen muss.

Beides gelingt, wie der neue Trailer zeigt, der vor dem Start am kommen Freitag eine letzte actionreiche Duftmarke in Sachen "Marvel-Serie auf Blockbuster-Niveau" setzt. The Falcon and The Winter Soldier sieht ganz einfach aus wie Captain America 4 - nur eben als Serie und mit einem neuen Captain America.

Wie Captain America 4: Seht hier den deutsche Trailer zu Falcon and the Winter Soldier

The Falcon and The Winter Soldier - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Anthony Mackie als Falcon übernimmt den ikonischen Schild, unterstützt wird er von Sebastian Stan als Winter Soldier.

Nachfolger für Captain America: Was Falcon and the Winter Soldier leisten muss

Captain America war stets der MCU-Seitenfluss, der am stärksten auf gut inszenierte und handfeste Action-Sequenzen setzte. Iron Man verschießt Energiefelder, Captain America schlägt zu. Vor allem Captain America 2 formte die Cap-Reihe - relativ bodenständige Action trifft auf klassische Verschwörungs- und Spionage-Plots.

Falcon and the Winter Soldier setzt diese Tradition mit den passenden und bekannten Figuren fort und ergänzt sie mit einem recht neuen Buddy-Gewitzel zwischen den Helden, die den langen Titel der Serien füllen. Zudem sehen wir dröhnende Set-Pieces, die an Actionfilme der 90er erinnern: Con Air oder auch Terminator 2.

Nicht vergessen: Diese MCU-Serie schließt direkt an Avengers 4 an

Der Captain America/Steve Rogers-Schatten schwebt über den Ereignissen. Sam Wilson und Bucky Barnes waren die engsten Freunde von Cap, der sich am Ende von Avengers: Endgame dazu entschloss, in seine eigene Zeit zurückzureisen.

Am Anfang des Trailers versucht Sam deshalb, sich mit dem Schild anzufreunden: "Es fühlt sich an, als würde es jemand anders gehören." Das sind alles tolle Vorzeichen, diese Serie hat eine Geschichte zu erzählen und protzt mit Schauwerten. Oder anders: Freut euch auf den kommenden Freitag!

Nach WandaVision: Alle 17 neuen Marvel-Serien im Überblick

WandaVision hat eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe bei Disney+ begonnen. In dieser Folge von Streamgestöber schauen wir auf die 17 neuen Marvel-Serien, auf die ihr euch 2021 bis 2023 freuen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Matthias, Max und Patrick haben sich die 17 (!) Marvel-Serien näher angeschaut, die uns nach der Avengers-Sitcom WandaVision demnächst bei Disney+ erwarten. Im Podcast erfahrt ihr alles zu den neuen Serien, welche wirklich Highlight-Potenzial haben und welche unser Interesse kaum wecken können.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Habt ihr Bock auf Falcon and the Winter Soldier?