Gandalf im MCU: Herr der Ringe-Anspielung befeuert Vorfreude auf neue Marvel-Serie

In neuen Marvel-Video zu The Falcon and The Winter Soldier kommt es zum Clash zweier Universen: Herr der Ringe und MCU treffen aufeinander und lassen uns noch ungeduldiger auf den Start der Disney+-Serie warten.

The Falcon and The Winter Soldier startet an diesem Freitag, den 19. März 2021 bei Disney+ im Stream *. Mit einem neuen Clip ist die Serie jetzt nicht nur für Herr der Ringe-Fans noch interessanter geworden. Und alles was es dafür brauchte, war ein bisschen zauberhaftes Namedropping.

Es ist offiziell: Gandalf und der Herr der Ringe gehören jetzt zum MCU

Der letzte Trailer von The Falcon and The Winter Soldier versprach uns ein bombastisches Captain America 4 in Serienform und wusste mit Marvel-Action zu beeindrucken.

Zugleich steht das Disney+-Format allerdings noch vor der Aufgabe zwei Charakteren mehr Profil zu geben, die im MCU bislang eher Marvel-Randfiguren blieben: Sam Wilson (Anthony Mackie) und Bucky Barnes (Sebastian Stan). Mit einem neuen Video-Ausschnitt und einer Herr der Ringe-Referenz ist das jetzt schon gelungen.

Lacht über den Gandalf-Clip zu The Falcon and The Winter Soldier:

The Falcon and The Winter Soldier - Clip The Big Three (English) HD

Der neue Marvel-Clip zu The Falcon and The Winter Soldier bei Disney+ zeigt ausnahmsweise "nur" ein Gespräch zwischen den zwei Titelhelden. Sie reden davon, dass die MCU-Superhelden es immer mit einer von drei großen Bösewicht-Alternativen zu tun bekommen: Androiden, Aliens oder Zauberern. Das ist nicht nur scharf beobachtet und lustig, sondern bringt auch eine Herr der Ringe-Seitenhieb mit.

Bucky fragt spitzfindig, ob sie jetzt Gandalf bekämpfen werden - um gleich im Anschluss damit anzugeben, dass er (der als präservierter Winter Soldier den Zweiten Weltkrieg und die Gegenwart miterlebt) J.R.R. Tolkiens Der Hobbit in dessen Erscheinungsjahr 1937 gelesen hat.

© Disney+ The Falcon and The Winter Soldier: Sam & Bucky

Ob ein Sorcerer (Hexenmeister) wirklich nur ein Zauberer ohne Hut ist, darüber lässt sich streiten. Darüber, dass allein durch Gandalfs Erwähnung Der Herr der Ringe nun auch offiziell im MCU existiert, aber nicht. Marvels Superhelden-Parallelwelt offenbart sich mit diesem witzigen Popkultur-Querverweis als Kenner von Hobbits, Elben und Mittelerde.

Die Herr der Ringe-Referenz schenkt Marvels The Falcon and The Winter Soldier Witz und Tiefe

Schon seit in WandaVision die TV-Serie Malcolm mittendrin zu sehen war, feiern Fans, dass dank Disney+ nun auch Bryan Cranston Teil des MCU ist. Auf den zweiten Blick ist das Namedropping von Gandalf im MCU sogar mehr als nur ein humorvoller Seitenhieb.

Trotz Disney+: The Falcon and The Winter Soldier wird brutaler als alles im MCU

Das Herr der Ringe-Gespräch gibt The Falcon and The Winter Soldier nämlich zugleich ein wenig mehr Charakter-Tiefe: Bucky brüstet sich als Literatur-Kenner (eines Kinderbuchs) und Sam spinnt wilde Bösewicht-Theorien für das gesamte MCU. Das sagt mehr über das Innenleben der zwei Marvel-Figuren aus als jede Verfolgungsjagd es könnte.

© Disney+ The Falcon and The Winter Soldier mit ganz viel Tiefe

Wenn das kein vielversprechender Fingerzeig dafür ist, dass die Disney+-Serie eine gute Mischung aus Figuren-Zeichnung und beeindruckender Action anstrebt. Zum Glück müssen wir nicht mehr lange warten, um das - auch als Herr der Ringe-Fans - zu prüfen.

