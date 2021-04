Neue MCU-Serie wird Actionkracher: Schon das Trainingsvideo mit dem Star Wars-Star ist ein brutales Fest

Die Marvel-Serie Moon Knight wird anscheinend ein Actionfest. Einen ersten Eindruck vermitteln Trainingsvideos mit Star Wars-Star Oscar Isaac und fulminanten Martial-Arts-Einlagen.

Neben den Kino-Blockbustern des Marvel Cinematic Universe entstehen für den Streamingdienst Disney+ gerade viele neue MCU-Serien. Nach WandaVision und The Falcon and The Winter Soldier dürfen sich Marvel-Fans auf Produktionen wie Hawkeye, Loki oder She-Hulk freuen.

Eine der spannendsten neuen MCU-Serien ist Moon Knight, in der Star Wars-Star Oscar Isaac einen Superhelden mit multiplen Persönlichkeiten spielt. Nach ersten Infos zur Handlung ist laut Collider jetzt ein neues Trainingsvideo mit dem Star aufgetaucht, das direkt ein krachendes Actionfest mit feinsten Martial-Arts-Einlagen entfacht.

Schaut euch Oscar Issac beim harten Training zur neuen MCU-Serie an

In dem Video, das unter anderem bei Instagram aufgetaucht ist, stürzt sich der Star der Serie mit vollem Körpereinsatz und einem (künstlichen) Messer in den Kampf gegen verschiedene Gegner.

Zusammen mit der dynamisch geführten Kamera und unterlegt mit der zeitlosen Wut-Hymne Killing in the Name von Rage Against the Machine wird das Trainingsvideo schon zum wuchtigen Actionfest:

Neben vielen angedeuteten Knochenbrüchen und durchgeschnittenen Kehlen sticht vor allem das Bild von Oscar Isaac heraus, der sein Messer siegreich ableckt. Kinderfreundlich dürfte die kommende Marvel-Serie Moon Knight also nicht werden!

Hier könnt ihr euch noch ein zweites Trainingsvideo mit dem Star zu Moon Knight anschauen:

In den Marvel-Comics ist die Hauptfigur von Moon Knight der Söldner Marc Spector, der sich auf eine Expedition nach Ägypten begibt, um dort ein altes Grabmal zu untersuchen. Dabei wird er von seinem Partner lebensgefährlich verletzt. Dank dem Mondgott Khonshu kann er dem Tod entkommen.

Dadurch wird er zum düstereren Antihelden, der sich vor allem durch seine mentale Instabilität auszeichnet: Marc Spector teilt sich Geist und Körper mit zwei weiteren Identitäten.

Mehr über Moon Knight erfahrt ihr in unserem Video!

Wer ist Moon Knight?

Zu seinen Fähigkeiten zählen diverse Kampftechniken, wobei der Superheld auch vor extremer Gewalt und dem Einsatz verschiedener Verhör- und Foltertechniken nicht zurückschreckt. Einen ersten Eindruck der Kampftechniken hat das neue Trainingsvideo mit Oscar Isaac schon eindrucksvoll geliefert.

Ein genaues Startdatum für Moon Knight steht noch nicht fest. Die neue Marvel-Serie soll 2022 zu Disney+ kommen.



Podcast für MCU-Fans: Alle 17 neuen Marvel-Serien im Überblick

WandaVision hat eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe bei Disney+ begonnen. In dieser Folge von Streamgestöber schauen wir auf die 17 neuen Marvel-Serien, auf die ihr euch 2021 bis 2023 freuen könnt.

Matthias, Max und Patrick haben sich die 17 (!) Marvel-Serien näher angeschaut, die uns nach der Avengers-Sitcom WandaVision demnächst bei Disney+ erwarten. Im Podcast erfahrt ihr alles zu den neuen Serien, welche wirklich Highlight-Potenzial haben und welche unser Interesse kaum wecken können.



