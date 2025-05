Neue Netflix-Serie stößt Eternauta von Platz 1: Sie bietet beste Binge-Unterhaltung für einen Abend

Die Sci-Fi-Serie Eternauta hat ihre Spitzenposition in Netflix' Serien-Top-10 verloren. Auf Platz 1 ist jetzt ein Mix aus Drama und Komödie, in dem der traditionelle Urlaub von Freunden eskaliert.

Seit dem Release Ende April ist die apokalyptische Sci-Fi-Serie Eternauta schnell an die Spitze der Netflix-Charts geklettert. Nach mehreren Tagen auf Platz 1 ist die Graphic Novel-Adaption jetzt nicht mehr auf der Top-Position unter den Serien. Der neue Spitzenreiter ist ein kurzweiliger Mix aus Drama und Komödie, der mit kurzen Episoden zum Bingen einlädt. Die Rede ist von The Four Seasons.

Neuer Platz 1 bei Netflix: The Four Seasons zeigt eskalierende Urlaubsunternehmung

In der Serie unternehmen die drei befreundeten Ehepaare Jack ( Will Forte ) und Kate ( Tina Fey ), Danny ( Colman Domingo ) und Claude ( Marco Calvani ) sowie Anne ( Kerri Kenney ) und Nick ( Steve Carell ) zu jeder Jahreszeit einen gemeinsamen Urlaub. Dadurch entkommen sie alle regelmäßig der lauten Großstadt New York, in der sie leben., muss der Rest entscheiden, wer von beiden zur nächsten Reise eingeladen wird. Damit beginnen die Probleme aber erst.

Die Netflix-Serie basiert auf dem Film Vier Jahreszeiten von Regisseur Alan Alda aus dem Jahr 1981. Hinter dem Remake steht das Trio Tina Fey, Lang Fisher und Tracey Wigfield, das zusammen schon die Comedy-Serie 30 Rock geschaffen hat. Die Neuauflage besteht aus 8 Folgen, die jeweils um die 30 Minuten lang sind. Dadurch lässt sich The Four Seasons bequem an einem Nachmittag oder Abend durchschauen.

