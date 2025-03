Neue Netflix-Serie wird Adolescence gefährlich: Es ist ein Krimi mit 157 (!) Verdächtigen

Während der Netflix-Hit Adolescence noch auf Platz 1 der Serien-Charts residiert, kratzt ein weiterer Krimi auf Platz 2 am Thron. Tonal ein absolutes Kontrastprogramm.

Mit dem Überraschungs-Hit Adolescence, in dem ein 13-jähriger Junge seine Mitschülerin ermordet haben soll, steht aktuell ein finsteres Crime-Drama auf Platz 1 der Netflix-Charts. Falls euch das etwas zu starker Tobak ist, können wir euch auf den derzeitigen Platz 2 verweisen, bei dem es sich ebenfalls um einen Krimi handelt. The Residence von Bridgerton-Produzentin Shonda Rhimes ist jedoch aus einem ganz anderen Holz geschnitzt und liegt seit dem 20. März 2025 online vor.

The Residence jagt Adolescence in den Netflix-Charts

Während die britische Serie Adolescence an finstere Krimikost wie Broadchurch erinnert, ist das amerikanische Whodunnit The Residence eher etwas für Fans von Knives Out oder Only Murders in the Building. Der Chief Usher A.B. Wynter (Breaking Bad-Bösewicht Giancarlo Esposito) wird während eines Staatsbanketts im Weißen Haus ermordet, wo 157 Verdächtige als Täter:innen infrage kommen. Aber keine Sorge, die ebenso exzentrische wie brillante Ermittlerin Cordelia Cupp (Orange Is the New Black-Star Uzo Aduba) ist Sache bereits auf der Spur.

Zum hochkarätigen Cast von The Residence zählen auch Randall Park (Fresh Off the Boat) als FBI-Agent Edwin Park, Julian McMahon (Nip/Tuck) als australischer Premierminister Stephen Roos und Popstar Kyle Minogue als sie selbst.

Beim Review-Aggregator Rotten Tomatoes kommt Adolescence übrigens um einiges besser weg als The Residence . Während das ernste Kriminaldrama auf einen durchschnittlichen Kritikenwert von 99 Prozent kommt, schafft es die amüsante Krimikomödie auf nur 83 Prozent.

Wird es weitere Staffeln der Netflix-Formate Adolescence und The Residence geben?

Sowohl Adolescence als auch The Residence erzählen abgeschlossene Geschichten. Doch während es sich beim erstgenannten Format um eine Miniserie ohne Pläne für die Zukunft handelt, könnte Ermittlerin Cupp sehr wohl einen weiteren Fall übernehmen. Offiziell bestellt oder bestätigt hat Netflix zusätzliche Folgen für den Krimi aus dem Hause Shondaland allerdings noch nicht.