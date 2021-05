Neue Sci-Fi-Serie bei Amazon Prime lockt mit Marvel- & DC-Stars und unerwartet warmen Gefühlen

Nächsten Freitag startet die neue Science-Fiction-Serie Solos bei Amazon Prime und der Trailer bringt jetzt schon viele Marvel/DC-Stars und Vorfreude mit, dass es nur gut werden kann.

Amazon Prime liefert bald ungewöhnlichen Serien-Nachschub für Sci-Fi-Fans: Solos will in 7 Episoden ab nächstem Freitag die Menschlichkeit in Science-Fiction ausloten.

Das Sci-Fi-Format ist eine Anthologie-Serie (erzählt also jede Episode eine neue Geschichte) und kommt im Trailer mit einer gefühlvollen Wärme daher, die im häufig unterkühlten Genre ungewöhnlich ist. Attraktiv ist außerdem die absolute Star-Power aus zahlreichen Marvel- und DC-Filmen.

Tolle Sci-Fi-Anthologie-Serie zur Vorbereitung: Electric Dreams bei Amazon Prime *

Lasst euch vom Amazon-Trailer in die Sci-Fi-Welten von Solos entführen

Solos - S01 Trailer (English) HD

Worum geht es in der Sci-Fi-Serie Solos bei Amazon Prime?

Solos ist als charaktergetriebene Science-Fiction-Serie inmitten der Corona-Pandemie entstanden, weshalb in den 7 Episoden häufig nur eine einzige Person im Zentrum steht und ihr "Solo" gibt. Die Protagonist:innen stellen sich bei Amazon Prime einer ungewissen Zukunft, Momenten der Isolation und der Wichtigkeit menschlicher Erfahrungen.

Die Fakten zur Science Fiction-Serie: Wann kommt Solos zu Amazon Prime und welche Marvel- und DC-Stars spielen mit?

Wann startet Sci-Fi-Serie Solos bei Amazon? Solos kommt am 21. Mai 2021 mit allen 7 Folgen auf einmal zu Prime.

Wer gehört zur Besetzung von Solos? Die atemberaubende Fülle an Stars, von denen viele aus Marvel-Filmen, DC-Blockbustern oder anderen großen Film- Franchises und Serien bekannt sind, lässt sich am besten mit einer Liste verdeutlichen:

© Amazon Die Besetzung von Solos

Wer steckt hinter der Science-Fiction-Serie von Amazon? Als Serienschöpfer steht David Weil hinter Solos, der für Amazon Prime schon Hunters erschaffen hat. Als Regisseur:innen laufen zudem große Namen wie Zach Braff (Scrubs) und Sam Taylor-Johnson (Fifty Shades of Grey) auf.

Solos ist etwas für Fans von: Philip K. Dick's Electric Dreams, Undone und The Expanse.

Reizt der Solos-Trailer euch genug, um am Freitag mal einen Blick in Amazons neue Sci-Fi-Serie zu riskieren?