Neue Sci-Fi-Serie bei Amazon: Vikings-Star kämpft in der Post-Apokalypse ums Überleben der Menschheit

Eine neue Sci-Fi-Serie bei Amazon schickt Vikings-Star Alexander Ludwig in eine Post-Apokalypse, in der nahezu alle Menschen einer Krankheit zum Opfer fielen.

The Walking Dead und The Last of Us sind nur zwei prominente Beispiele für die zahlreichen Serien, die das Publikum in den vergangenen Jahren in aufregende Weltuntergangsszenarien und Post-Apokalypsen entführt haben. Bei Amazon beginnt jetzt die nächste Endzeit: In der Sci-Fi-Serie Leben ohne Ende muss Vikings-Star Alexander Ludwig als einer der letzten lebenden Menschen seine Spezies vor der Auslöschung bewahren.

Die Sci-Fi-Serie Leben ohne Ende löscht nahezu alle Menschen aus

Ähnlich wie The Walking Dead-Protagonist Rick Grimes erwacht auch Hauptfigur Isherwood aka Ish (Alexander Ludwig) in einer völlig veränderten Welt. Nach einem Schlangenbiss fällt er in einer abgelegenen Hütte ins Koma. Als er einige Zweit später nach Hause zurückkehrt, muss er mit Schrecken feststellen, dass in der Zwischenzeit die Welt untergegangen ist. In Leben ohne Ende ist es aber kein Zombie-Virus, sondern eine mysteriöse Krankheit, die nahezu die gesamte Menschheit ausgelöscht hat.

Auf sich allein gestellt, zieht Ish nun durch die Welt auf der Suche nach Überlebenden, während Ausweglosigkeit und Einsamkeit seinen Lebenswillen auf die Probe stellen. Im Gegensatz zu anderen Serien-Apokalypsen setzt Leben ohne Ende aber nicht auf Survival-Action, sondern wählt einen bodenständigen, menschlichen Ansatz.

Als Ish schließlich auf die Überlebende Emma (Jessica Frances Dukes) trifft, erwacht die Hoffnung, dass die Menschheit vielleicht doch nicht aussterben muss. Jetzt beginnt für das Paar eine viele Jahre umspannende Odyssee, einen Weg zu finden, in der um sie herum stetig zerfallenden Welt eine neue Zivilisation aufzubauen.

Bei der von Sully-Autor Todd Komarnicki entwickelten Sci-Fi-Dramaserie handelt es sich um eine Adaption von George R. Stewarts Roman Leben ohne Ende aus dem Jahr 1949. Die Buchvorlage gilt als Meilenstein postapokalyptischer Fiktion und inspirierte sogar Stephen Kings Endzeit-Epos The Stand - Das letzte Gefecht.

Wie ihr die Sci-Fi-Serie Leben ohne Ende streamen könnt

Die aus sechs Folgen bestehenden Miniserie wurde in den USA im Dezember 2024 unter dem Titel Earth Abides bei MGM+ ausgestrahlt. In Deutschland startete Leben ohne Ende am 14. Februar 2025 beim Amazon-Channel MGM+ * mit den ersten zwei Episoden.

Die erste Folge von Leben ohne Ende könnt ihr mit einem Amazon-Konto sogar ohne Abo gratis schauen. Der Rest erscheint über den Amazon-Channel MGM+, den Prime-Abonnent:innen für 4,99 Euro pro Monat zusätzlich buchen können.

