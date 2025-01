Neue Star Wars-Hoffnung: Endlich geben die Skeleton Crew-Macher ein positives Update zu Staffel 2

Viele Star Wars-Fans fürchten, dass die 2. Staffel von Skeleton Crew kein grünes Licht erhält. Jetzt geben Jon Watts und Christopher Ford einen Ausblick in die Zukunft der Serie.

Mit dem Ende der 1. Staffel von Skeleton Crew beginnt das Bangen um die Verlängerung der abenteuerlustigen Star Wars-Serie. Werden wir eine 2. Staffel mit Wim, Fern, Neel und KB zu Gesicht bekommen? Oder sägen Lucasfilm und Disney+ das Projekt genauso schnell wie The Acolyte nach nur acht Episoden einfach ab?

Bisher gibt es keine offizielle Ansage, ob die 2. Staffel von Skeleton Crew kommt oder nicht. In unserer Analyse zum aktuellen Stand der Star Wars-Serie waren wir aufgrund der schwachen Streaming-Zahlen skeptisch hinsichtlich einer Fortsetzung der Star Wars-Geschichte. Jetzt gibt es endlich ein hoffnungsvolles Update.

Skeleton Crew Staffel 2 würde sich um die Rolle von At Attin im Star Wars-Universum drehen

Jon Watts und Christopher Ford, die kreativen Köpfe hinter Skeleton Crew, haben sich mit dem Branchenblatt Variety zum Interview zusammengesetzt. Darin sprechen sie über die Entwicklung des Projekts und geben einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Auf die Frage, ob er optimistisch ist, dass es eine 2. Staffel geben wird, sagt Watts:

Ja, das bin ich. Wenn man etwas macht und es in die Welt hinausschickt, weiß man nie, was die Leute davon halten werden. Aber die Star Wars-Fans sind sehr lautstark, wie jeder weiß, und wir haben von allen Seiten sehr positive Reaktionen bekommen. Wir wollen einfach sicherstellen, dass so viele Menschen wie möglich die Serie sehen. Wir haben noch eine Menge Geschichten zu erzählen.

Natürlich ist das noch keine Bestätigung, dass die 2. Staffel von Skeleton Crew tatsächlich zu Disney+ kommt, aber prinzipiell klingt das erstmals positiv. Nicht zuletzt zeigt sich Watts sehr angetan von den Möglichkeiten einer Streaming-Serie:

Ich liebe das Fernsehen. Ich mag dieses erweiterte Format. Die Idee, tiefer in dieses episodische Erzählen einzutauchen, finde ich wirklich spannend. Wir haben darüber gesprochen, wie eine 2. Staffel aussehen könnte und wie wir uns vielleicht ein bisschen mehr darauf stützen könnten. Die 1. Staffel war eher wie eine Miniserie aufgebaut. Jetzt, wo wir die Charaktere kennen, verbringen wir Zeit mit ihnen und erkunden ihre Welt auf eine etwas andere Art der Erzählung.

Doch wovon würde die 2. Staffel genau handeln? Ausgehend von Watts' Aussage sieht es so aus, als ist die Rückkehr der zentralen Figuren fest eingeplant. Neben Wim und Co. gehört dazu auch der Pirat Jod Na Nawood, gespielt von Jude Law. Das Ende der 1. Staffel lässt im Grunde bei allen Figuren offen, was als Nächstes mit ihnen passiert.

Zuvor lässt Watts im Interview durchblicken, dass die Reaktionen auf die Existenz von At Attin ein potenzieller Handlungspunkt der 2. Staffel von Skeleton Crew sein könnten. Bisher war der Planet vom Rest der Galaxis abgeschirmt. Jetzt wissen auch Fremde um den gigantischen Goldschatz, der dort schlummert.



Wann startet Skeleton Crew Staffel 2 bei Disney+?

Sollte die 2. Staffel von Skeleton Crew tatsächlich bestellt werden, scheint ein Streaming-Start frühestens 2027 realistisch. Bisher existieren noch keine Drehbücher und kein Drehplan. Aufwendige Eventserien lassen sich zudem gerne zwei Jahre oder mehr Zeit. Immerhin haben Watts und Ford einen Plan, wie sie das Altern der Kinderstars in die Serie integrieren: Die Handlung wird einfach einen Zeitsprung machen.