Neue Star Wars-Serie: Das darf im Boba Fett-Spin-off nicht fehlen

Das Finale der 2. Staffel The Mandalorian war schon für sich genommen spektakulär genug. Als die Folge eigentlich schon zu Ende war, legten die Macher rund um Serienschöpfer Jon Favreau aber nochmal nach. In der Post-Credit-Szene ist plötzlich nochmal Boba Fett aufgetaucht, der Jabbas Palast auf Tatooine erobert.

Mittlerweile ist offiziell bestätigt, dass hier eine neue Serie angekündigt wurde. Diese trägt den Titel Star Wars: The Book of Boba Fett und kommt unabhängig von The Mandalorian als eigenständiges Spin-off zu Disney+.

Unser Video-Redakteur Yves ist großer Star Wars-Fan und hat sich zur neuen Boba Fett-Serie schon Gedanken gemacht. Im Video erklärt er euch, was in dem kommenden Spin-off nicht fehlen darf.

Die neue Star Wars-Serie sollte wichtige Eigenschaften von Boba Fett berücksichtigen

In den ersten Minuten seines Videos spricht Yves darüber, warum Boba Fett (Temuera Morrison) eine der beliebtesten Star Wars-Figuren überhaupt ist. Für ihn liegt das neben dem markanten Outfit auch an seinem Kopfgeldjäger-Charakter, mit dem er selbst einem Bösewicht wie Darth Vader widerspricht.

Auch wenn sich Yves sehr auf das Boba Fett-Spin-off freut, sollte die neue Star Wars-Serie für ihn auch ein paar Dinge beachten. Dazu gehören für ihn Grautöne, mit denen Boba als ambivalente Figur sowohl bösartig als auch sympathisch erscheinen kann. Diese Facetten der Figur sollten für Yves auch in das kommende Spin-off einfließen.

Die Boba Fett-Serie sollte außerdem die kriminelle Unterwelt des Star Wars-Universums tiefer erforschen. Gerade nachdem Boba am Ende der 2. Staffel von The Mandalorian den Thron von Jabba für sich beansprucht hat, steckt viel Potenzial für kriminelle Geschichten in dem Spin-off.

Yves wünscht sich auch unbedingt mehr Infos über Bobas Werdegang sowie Rückblenden in die aufregende Vergangenheit der Figur. Als letzten wichtigen Punkt will Yves noch mehr Einblicke in die Beziehungen von Boba zu anderen Figuren wie zum Beispiel Fennec Shand sehen, die ebenfalls eine Hauptfigur im kommenden Spin-off sein wird.

Ein genaues Startdatum für Star Wars: The Book of Boba Fett steht noch nicht fest. Bekannt ist nur, dass die neue Serie im Dezember 2021 zu Disney+ kommen soll.

