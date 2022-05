Neue Supernatural-Serie zeigt im ersten Trailer, worauf Fans gewartet haben: die Rückkehr von Dean Winchester

Die Spin-off Serie The Winchesters erzählt die Geschichte der jungen Eltern von Sam und Dean aus Supernatural. Jetzt könnt ihr den ersten Trailer schauen, der auch Jensen Ackles zurückbringt.

Nachdem Supernatural ein riesiger Erfolg für The CW war, kündigte der Sender nach dem Serienende eine Spin-off-Serie an. The Winchesters dreht sich darum, wie sich Sam und Deans Eltern John und Mary kennengelernt haben.

Jetzt ist ein erster Trailer zu The Winchesters erschienen, in dem auch Jensen Ackles als Dean zurückkehrt.

Erster Trailer zum Supernatural-Spin-off stellt die jungen Winchester-Eltern vor

Im Supernatural-Prequel spielt Meg Donnelly die 19-jährige Mary Winchester, die schon lange gegen übernatürliche Mächte kämpft. Als sie eine geliebte Person verliert, denkt sie über den Ausstieg aus dem Familiengeschäft nach. Drake Rodger spielt John Winchester als Vietnamkriegsrückkehrer, der die Vergangenheit seines Vaters erforscht und in einen dunklen Kampf gerät.

Schaut hier den ersten Trailer zu The Winchesters:

The Winchesters - S01 Upfronts Trailer (English) HD

Neben einigen Dämonen und viel Humor bringt der The Winchesters-Trailer auch Jensen Ackles als Dean zurück. In der neuen Supernatural-Serie tritt er in der Pilotfolge als Erzähler auf, wobei er in der Vorschau auch selbst zu sehen ist. Ob er noch mehr Screentime hat, bleibt abzuwarten. Daneben dürfen sich Fans auch auf weitere Auftritte von Fan-Lieblingen in ihren jüngeren Versionen freuen.

The Winchesters soll im Herbst in den USA starten. Ein Termin für die deutsche Veröffentlichung des Supernatural-Spin-offs steht noch nicht fest.

Wir diskutieren das Supernatural-Finale ausführlich im Podcast

Gemeinsam mit Esther verarbeitet Andrea zum Supernatural-Finale in dieser Streamgestöber-Folge.

Beide diskutieren, warum es nach 15 Jahren genau so mit Dean und Sam zu Ende gehen musste und blicken auf eineinhalb Jahrzehnte Seriengeschichte.

Wie findet ihr den ersten Trailer zum Supernatural-Spin-off The Winchesters?