Neue The Walking Dead-Serie bringt tote Schurkin zurück – und startet schon diese Woche

Das bereits 3. The Walking Dead-Spin-off startet endlich auch in Deutschland. Tales of the Walking Dead unterscheidet sich komplett von den letzten Serien-Ablegern.

Lange haben The Walking Dead-Fans auf den jüngsten Ableger des Zombie-Franchise warten müssen. Nachdem Tales of the Walking Dead bereits im Sommer vergangenen Jahres in den USA zu sehen war, ist es jetzt endlich auch hierzulande soweit. Das bisher ungewöhnlichste Spin-off zu The Walking Dead startet schon diesen Sonntag.

Wann und wo ihr das neue The Walking Dead Spin-off streamen könnt

Tales of the Walking Dead unterscheidet sich als Anthologie-Serie mit eigenständigen Geschichten nicht nur inhaltlich von den bisherigen drei The Walking Dead-Serien. Auch die Sendeheimat ist für deutsche Zombie-Fans eine komplett neue. Erstmals feiert eine Serie des Franchise ihre Premiere bei MagentaTV.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Tales of the Walking Dead:

Die erste Staffel von Tales of the Walking Dead umfasst insgesamt 6 Episoden. Die stehen ab dem 19. Februar 2023 komplett bei MagentaTV zum Streamen bereit. Hierbei handelt es sich um das TV- und Streaming-Angebot der Telekom.

Alphas Rückkehr und mehr: Das erwartet euch in Tales of the Walking Dead

Die 6 Episoden von Tales of the Walking Dead beleuchten völlig losgelöst von einer übergreifenden Handlung unterschiedlichste Aspekte des Zombie-Universums und decken einen Zeitrahmen vom Beginn der Zombie-Apokalyse bis Jahrzehnte später ab. Direkte Verbindungen zur Handlung aus The Walking Dead, Fear the Walking Dead und World Beyond gibt es nicht – bis auf eine Ausnahme.

Für The Walking Dead-Fans sollte vor allem Folge 3 spannend sein. Diese beleuchtet nämlich die veränderte Vergangenheit der späteren Whisperer-Schurkin Alpha (erneut von Samantha Morton verkörpert), die mit ihrer kleinen Tochter Lydia von einer Dampfschiff-Gemeinschaft aufgenommen wird.



AMC Alpha ist zurück

Was die anderen für sich stehenden Zombie-Kapitel auszeichnet, ist ein interessantes Spiel mit experimentellen Erzählformen und Genres, die es im The Walking Dead-Universum so noch nicht (oder äußerst selten) zu sehen gab. Dazu zählen eine schräge Zeitschleifen-Geschichte, ein nicht-linear erzählter Krimi oder schauriger Spukhaus-Geister-Grusel.

Für Tales of the Walking Dead konnte zudem ein äußerst namhafter Cast versammelt werden. Zur Besetzung gehören unter anderem Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine), Jessie T. Usher (The Boys), Daniella Pineda (Cowboy Bebop), Danny Ramirez (Top Gun: Maverick) sowie Parker Posey und Olivia Munn.

