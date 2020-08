Neue The Walking Dead-Serie: Heimliche Vorbereitung für Ricks Rückkehr?

Die neue The Walking Dead-Serie World Beyond soll auf ein festgelegtes Ende nach 20 Folgen hinarbeiten. Handelt es sich in Wahrheit um ein Prequel zur Rückkehr von Rick Grimes?

Am 5. Oktober startet in Deutschland die neue The Walking Dead-Serie The Walking Dead: World Beyond. Trotz zahlreicher Trailer und Infos über ultimativ ekelige Zombies umgibt das Zombie-Spin-off noch immer ein großes Rätsel: Wie viel wird die Serie über den Verbleib von Rick Grimes (Andrew Lincoln) verraten?

In einem virtuellen Panel mit Comicbook.com sprachen die Hauptdarsteller und Showrunner Matthew Negrete darüber, was uns in World Beyond erwartet. Dabei wurde auch ein interessantes Detail erwähnt, dass erneut Öl ins Feuer der Rick Grimes-Rückkehr- Theorien gießt.

Erfahren wir in The Walking Dead: World Beyond über Ricks Verbleib?

Was wir bereits wissen: The Walking Dead World Beyond spielt 10 Jahre nach der Apokalypse und folgt einer Gruppe Jugendlicher, die mit der enigmatischen Gemeinschaft CRM in Kontakt kommen, die von der ruchlosen Elizabeth (Julia Ormond) vertreten wird. Dabei ist CRM eben jene Gemeinschaft, welche Rick Grimes in Staffel 9 mit einem Hubschrauber aus The Walking Dead ins Unbekannte schweben ließ.

Seht den Trailer zur neuen The Walking Dead-Serie World Beyond:

The Walking Dead World Beyond - S01 Comic Con Trailer (English) HD

In World Beyond sollen wir endlich mehr Hintergründe über CRM, deren Absichten und vielleicht auch woher sie soviel Sprit für ihre Hubschrauber herbekommen, erfahren. Fans erwarten nun mit Spannung mögliche Hinweise über den Verbleib von Rick Grimes. Auf die Frage nach dem The Walking Dead-Helden Rick wurde erwartungsgemäß mal wieder keine Antwort gegeben.

Allerdings gingen die Darsteller als auch der Showrunner dieser Frage in vergangenen Interviews immer kryptisch aus dem Weg. So erklärte Julia Ormond beispielsweise bei der ComicCon@Home, dass sie ihren Job verlieren würde, wenn sie eine Antwort darauf geben würde, ob sie oder ihre Figur wisse, wo sich Rick Grimes aufhält.

The Walking Dead World Beyond: Warum und wie endete das neue Spin-off?

Spannender ist jedoch der Fakt, dass The Walking Dead: World Beyond tatsächlich als Miniserie angelegt ist und auf einen bestimmten Endpunkt nach 20 Episoden hinarbeitet. Dies bestätigte Matthew Negrete erneut, der derzeit an den Drehbüchern zu Staffel 2 arbeitet.



Im meinen Gedanken bin ich nur noch 3 Episoden vom Ende entfernt, doch gleichzeitig will ich das nicht akzeptieren. Aber es läuft darauf hinaus. Es ist aufregend.

Während die Darsteller über all die spannenden neuen Figuren und die frische und junge Sichtweise reden, die die Serie ins The Walking Dead-Universum bringt, stellt sich die Frage, warum die Serie überhaupt enden muss. Was ist dieser onminöse Endpunkt, von dem aus World Beyond nicht zurückkehren wird?

The Walking Dead, World Beyond, Fear und Rick Grimes - Das erwartet uns

The Walking Dead, Rick Grimes & Fear The Walking Dead - Das erwartet uns!

Alle Anzeichen sprechen dafür, dass World Beyond eine Brücke zu den angekündigten Rick Grimes-Filmen schlagen und als Prequel zu diesen dienen wird. So spart sich der erste The Walking Dead-Film eine Menge Exposition, indem sich eine ganze (Mini)Serie den Hintergründen von CRM widmet.

Wird es also ein Wiedersehen mit den Figuren aus World Beyond in den The Walking Dead-Filmen geben? Oder werden sie vielleicht einen Weg in die Mutterserie finden und dort fortbestehen? Denn warum sollten wir sonst nun 20 Folgen lang versuchen, neue Charaktere in unserer Herzen zu schließen, wenn der Abschied schon von vornherein feststeht? Am Ende hoffen wir, dass die Serie für sich alleine stehen kann und nicht am Ende darauf reduziert wird, ein Prequel zu Ricks Rückkehr zu sein.

The Walking Dead: World Beyond startet in Deutschland am 5. Oktober 2020 bei Amazon Prime Video. Dort beginnt eine Woche später, am 12. Oktober 2020, zudem auch die 6. Staffel des ersten Spin-offs Fear the Walking Dead.



Wie steht ihr zu der Theorie, dass The Walking Dead World Beyond ein Prequel zu Ricks Rückkehr sein könnte?