"Ultimativer Ekel": Neue The Walking Dead-Serie hat die widerlichsten Zombies

Die neue The Walking Dead-Serie World Beyond startet demnächst bei Amazon Prime. Showrunner Matt Negrete verspricht für das Spin-off die ekeligsten Zombies bisher.

The Walking Dead-Fans haben endlich wieder Grund zur Freude. Nachdem die Corona-Pandemie das Zombie-Franchise vorzeitig zum Stillstand brachte, nimmt das Serien-Universum im Oktober 2020 volle Fahr tauf. Nicht nur startet das lang ersehnte Finale von The Walking Dead Staffel 10, sondern auch das neue Spin-off The Walking Dead: World Beyond.

The Walking Dead: World Beyond startet am 4. Oktober 2020 bei AMC. In Deutschland ist die Serie ab dem 5. Oktober 2020 bei Amazon Prime Video zu sehen. Auf der virtuellen Comic-Con@Home wurde ein neuer Trailer zur neuen TWD-Serie veröffentlicht. Passend dazu verspricht Showrunner Matthew Negrete den "ultimativen Ekel".

The Walking Dead: World Beyond ködert Fans mit Ekel-Zombies

Die neue The Walking Dead-Serie spielt exakt 10 Jahre nach der Apokalypse. Dementsprechend sind auch die Zombies - hier heißen sie Empties - stark verfault und mit der Natur verschmolzen. Auch die Mutterserie spielt mittlerweile eine Dekade nach Auftauchen der wandelnden Toten und erstaunt in Staffel 9 und 10 mit interessanten neuen Walker-Variationen.

Wie die Zombies in World Beyond aussehen, könnt ihr im neuen Trailer herausfinden:

Showrunner Matt Negrete verriet nun den für ihn persönlich ekeligsten Zombie im The Walking Dead-Universum, den ihr bereits im Trailer oben zu sehen Bekommt. Negrete leider unter Trypophobie, der Angst vor kleinen Löchern. Extra für ihn wurde daher ein Walker bzw. Empty erschaffen, welcher von Bienen zu einem Nest umfunktioniert wurde.

Es ist so widerlich. Das ist nur ein kurzer Moment in der Serie, aber er ist großartig. Alles, was den ultimativen Ekel maximiert: wir machen es.

Die bisherigen Trailer zu World Beyond geben bereits einige Einblicke in die morbide Kreativität, die die Zombies auch nach 10 Jahren The Walking Dead-Universum noch interessant und neu erscheinen lässt. Diese wurden wieder von Special-FX-Guru Greg Nicotero und seinem Team kreiert, die für alle Zombies der Walking Dead-Serien verantwortlich sind.

Neben dem Waben-Zombie zeigt der neueste Trailer auch halb geschmolzene Zombies, welche stark an die ekelhaften Parkplatz-Walker aus The Walking Dead Staffel 5 erinnern. Und wer findet diese von Moos überwucherten und in einem Flugzeug eingesperrten Untoten auch so atemberaubend schön wie ich?

© AMC The Walking Dead: World Beyond

