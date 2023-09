Neue The Walking Dead-Serie kopiert den besten Zombie-Horror des Jahres: Auch den Machern fiel die Ähnlichkeit auf, aber es war zu spät

Horror-Fans bemerken immer mehr Parallelen zwischen der neuesten The Walking Dead-Serie und dem Zombie-Hit The Last of Us. Produzent Greg Nicotero lehnt den Vorwurf ab.

Ein grummeliger älterer Mann bewahrt einen Teenager von den Gefahren einer Zombie-Epidemie. Die Mutter des Teenagers ist bei der Geburt einem Untoten zum Opfer gefallen. Das kommt euch bekannt vor? Genau. Beide Story-Elemente existieren in The Last of Us und der neuen The Walking Dead-Serie Daryl Dixon. Horror-Fans wollen ein Plagiat gewittert haben.

Keine The Last of Us-Kopie: The Walking Dead-Macher verteidigt Serie

"Das größte The Last of Us-Plagiat", heißt es etwa auf X (ehemals Twitter) zur Daryl Dixon-Serie, oder "Sieht schon sehr nach The Last of Us aus. Wirkt wie eine Kopie". Ein weiterer Fan schreibt: "Es ist also The Last of Us, aber mit Daryl und in Frankreich".

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die neue The Walking Dead-Serie dreht sich um Franchise-Liebling Daryl Dixon (Norman Reedus) der auf einem Eurotrip die Zombie-Epidemie in Frankreich kennenlernt. Dabei trifft er auch auf den jungen Laurent (Louis Puech Scigliuzzi), den er als angeblichen Retter der Menschheit durch gefährliches Terrain begleiten soll.

AMC Reedus und Scigliuzzi in TWD: Daryl Dixon

Daryl Dixon-Produzent Greg Nicotero sind die Parallelen zu Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) aufgefallen, allerdings zu spät. Gegenüber Entertainment Weekly enthüllt er:

Ich schaute die erste The Last of Us-Folge und meinte nur: "Äh, Leute?", aber da waren wir schon tief in der [TWD-]Produktion. [Die Serien] sind unterschiedlich genug, um beide zu mögen. [...] [Daryl] will das Kind beschützen, aber das ist nicht sein einziges Ziel.

HBO Pascal und Ramsey in The Last of Us

Auch wenn zwischen beiden Serien deutliche Parallelen existieren, ist der Einfluss von The Last of Us auf The Walking Dead: Daryl Dixon, wenn überhaupt vorhanden, nur minimal. Nicoteros Serie ist immerhin seit etwa sechs Jahren in Planung.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im September bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten September-Serien, die ihr unter anderem bei Netflix, Prime Video und Disney+ streamen könnt, bringen wir euch in der Monats-Vorschau näher:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 15 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ Abschied von Sex Education und die Rückkehr der gefeierten Apple-Serie The Morning Show. Außerdem hält Amazon eine John Wick-Serie für uns bereit und schickt die große Fantasy-Serie Das Rad der Zeit in ihre 2. Staffel.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.