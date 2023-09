Nach 13 Jahren The Walking Dead zeigt die neue Daryl-Serie endlich, was das Zombie-Universum immer versteckt hat

In der Welt von The Walking Dead sind bereits über 12 Jahre seit Beginn der Zombie-Apokalypse vergangen. Das Spin-off Daryl Dixon kehrt in Folge 2 nun zurück zum Anfang.

Selbst nach 11 Staffeln The Walking Dead und meheren Spin-offs haben wir noch längst nicht alles zu sehen bekommen, was die Zombie-Apokalypse zu bieten hat. Der neue und von der Kritik gefeierte Serien-Ableger The Walking Dead: Daryl Dixon will das ändern. In den USA wurde am vergangenen Sonntag die zweite Folge beim Sender AMC ausgestrahlt, die nach über 300 Episoden etwas völlig Neues im TWD-Universum zeigt.

The Walking Dead: Darl Dixon beleuchtet den Beginn der Zombie-Apokalypse in Frankreich

In der neuesten The Walking Dead-Serie verschlägt es Daryl Dixon (Norman Reedus) nach dem Ende der Mutterserie unfreiwillig nach Frankreich, wo er der Nonne Isabelle (Harry Potter 4-Star Clémence Poésy) helfen muss, einen auserwählten Jungen namens Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) quer durch das Land zu eskortieren.

Episode 2 mit dem Titel Alouette taucht nun mit Flashbacks in die Vergangenheit der Endzeit-Ordenschwester ein. Dabei erleben wir erstmalig, wie die Zombie-Apokalypse außerhalb der USA begonnen hat.

AMC Clemece Poesy als Isabelle in The Walking Dead: Daryl Dixon

The Walking Dead selbst zeigte nur Fragmente des choatischen Ausmaßes des ersten Tages, an dem Untote die Straßen stürmten und die Zivilisation zusammenbrach. Ausführlichere Einblicke gaben die Spin-off-Serien Fear the Walking Dead, World Beyond sowie Tales of the Walking Dead. Doch in über 300 Episoden richtet das Serien-Universum stets nur den Blick auf die USA.



Die Daryl Dixon-Serie zeigt uns durch die Perspektive der Diebin (und späteren Nonne) Isabelle das Chaos auf den Straßen von Paris am Tag X im Jahr 2010. Als sie ahnungslos auf einer Brücke mit Blick auf den Eiffelturm eine Zigarette raucht, hört sie Schreie und erkennt, wie einige Menschen andere attackieren. Ahnungslos betritt sie daraufhin die U-Bahn-Station am Quartier Saint-Georges, wo sich ihr ein Bild des Schreckens enthüllt.

In einer heranfahrenden U-Bahn fallen Menschen brutal übereinander her. Einige Untote treten auf den Bahnsteig und taumeln in Richtung Isabelle. Zurück an der Oberfläche befindet sie sich plötzlich im totalen Chaos. Die Zombie-Apokalypse hat begonnen und die Lebenden flüchten panisch vor den wandelnden Toten, die ihre Opfer zu verspeißen beginnen. In Frankreich sind diese später als les affamés – die Hungrigen – bekannt.

Seit Jahren schon wünschen sich viele Fans, dass The Walking Dead das Potenzial einer globalen Zombie-Apokalypse ausschöpft und auch mal den Zombie-Horror in anderen Ländern fernab der USA beleuchtet. Daryl Dixon hat diesen Wunsch nun endlich erfüllt.

Wann und wo ihr The Walking Dead: Daryl Dixon in Deutschland streamen könnt

In den USA wird die sechs Folgen umfassende Auftaktstaffel seit dem 10. September 2023 immer sonntags bei AMC ausgestrahlt. Deutsche Zombie-Fans müssen sich noch etwas gedulden.

In Deutschland startet The Walking Dead: Dearyl Dixon im Dezember 2023 bei Magenta TV. Zuvor gibt es aber erstmal das Negan-Maggie-Spin-off The Walking Dead: Dead City zu sehen, das seine deutsche Premiere am 13. Oktober 2023 bei Magenta TV feiert.

