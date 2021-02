Neue Thor 4-Bilder: Chris Hemsworths Leder-Look könnte waschechte MCU-Revolution andeuten

Chris Hemsworths neuer Leder-Look am Thor 4-Set könnte eine MCU-Revolution bedeuten. Was nach Rocker-Thor aussieht, ist vielleicht eine ganz andere Marvel-Figur.

Natalie Portman als neue Thor-Inkarnation, Chris Hemsworth auf Space Trip mit den Guardians of the Galaxy oder endlich die erste queere Heldin des MCU: Thor 4: Love and Thunder verspricht ein paar radikale Veränderungen der Reihe.

Dazu könnte sogar noch eine weitere Thor-Version zählen: Auf den neuesten Set-Bildern sieht Hemsworth nämlich verdächtig nach einer anderen bekannten Marvel-Figur aus.

Donnergott in rotem Leder: Das sind die neuen Thor 4-Bilder

Kürzlich machten im Netz einige Bilder die Runde, auf denen Hemsworth mit Star-Lord-Darsteller Chris Pratt im flotten neuen Outfit zu sehen ist:

Statt Asgard-Panzer trägt der Donnergott hier eine knallige rote Lederjacke ohne lästige Ärmel, die "80er" schreit wie eine Synthie-Symphonie von Van Halen. Klar ist also schonmal: Wenn Chris Hemsworth die Jacke nicht ablegt, wird Thor 4 der beste MCU-Film aller Zeiten.

Ein weiterer Aspekt an Hemsworths karmesinroter Modesünde rückt die Bilder aber in ein anderes Licht: Sie ist das Erkennungszeichen der Figur Eric Masterson aus den Marvel-Comics. Sehen wir hier also gar nicht Thor? Spielt Hemsworth noch eine andere Rolle?

Möglicher Thor 4-Ersatz: Das ist Eric Masterson/Thunderstrike

Eric Masterson erschien erstmals Ende der 80er in den Marvel-Comics. Der Otto-Normalsterbliche und leidenschaftliche Architekt wird mehrmals durch Thor vor diversen Superfieslingen beschützt. Nach einer besonders heftigen Attacke verschmilzt der Donnergott seinen Geist mit dem Erics und überlässt ihm seinen Körper, um ihn am Leben zu erhalten.



© Marvel Comics Thunderstrike in roter Lederjacke.

Eric Masterson wird zum neuen Thor. Selbst als das Original sich wieder von ihm abspalten kann, übernimmt er für eine Weile dessen Rolle. In den Comics ist es beispielsweise Masterson, der gegen Thanos in den Krieg zieht, und nicht der ursprüngliche Odinssohn.



Als das Original nach einer längeren Auszeit zurückkehrt, hängt Masterson Mjölnir an den Nagel. Da er am Heldengeschäft aber Gefallen gefunden hat (vielleicht mehr Bewegung als im Architektenberuf), schnappt er sich mit einem roten Lederfummel und einer Art Kriegskeule zwei Alleinstellungsmerkmale und nennt sich fortan Thunderstrike.

Chris Hemsworth als Thunderstrike: Zeigen die Thor 4-Bilder eine MCU-Revolution?

Es wäre demnach möglich, dass Hemsworth hier gar nicht als Thor neben Star-Lord posiert, sondern vielmehr mit Thunderstrike eine andere Rolle spielt. Womöglich wurde (wie in den Comics) der Original-Donnergott verbannt und an seine Stelle tritt eine raubeinige 80er-Version (mit demselben Gesicht). Das wäre in der Tat eine MCU-Revolution, die aber eher unwahrscheinlich ist.



© Disney Jane Foster soll zu Mighty Thor werden.

Schließlich wurde anders als in den Comics noch keine aufwendige Eric Masterson-Hintergrundstory aufgebaut. Von einer neuen Thor-Version gibt es nichts als einen neuen Look und eine andere Persönlichkeit, denn mit Hemsworth bleibt der Darsteller derselbe. Da sich Jane Foster in Thor 4 außerdem in Mighty Thor verwandeln soll, scheint eine dritte Thor-Version einfach zu viel des Guten.



So könnte Thunderstrike in Thor 4 vorkommen

Wahrscheinlicher ist, dass sich der Original-Thor hier eine verdiente Auszeit gönnt. Zwar ist über die Thor 4-Story außer Fosters Verwandlung und der Star-Lord-Rückkehr nur wenig bekannt.

Aber falls Hemsworths Figur wirklich den Hammer an Foster übergibt und mit den Guardians durch die Galaxis braust, könnte er sich bei der ganzen neu gewonnenen Freiheit ja auch ein neues Outfit und einen neuen Namen zulegen.

Ey Mann, wo is' mein Raumschiff: Thunderstrike und Star-Lord als Weltraum-Buddies

© Disney Thors Space-Kumpel: Star-Lord.

Möglich ist also, dass der Donnergott jetzt seine wilden Jahre nachholt, sich das coole Alter-Ego Thunderstrike zulegt (passt zu Star-Lord) und mit pubertärer Garderobe plus flachen Sprüchen das Universum das Fürchten lehrt (passt ebenfalls zu Star-Lord).

Wenn das stimmt, könnte es den ohnehin schon vielversprechenden Thor 4 weiter bereichern: Während Jane Foster den Ernst der asgardischen Aufgaben übernimmt, begeben sich Star-Lord und Thunderstrike auf kosmische Selbstfindungstour. Die Chemie zwischen den beiden war immerhin einer der Gründe, warum Infinity War zum lustigsten Avengers-Film wurde.

Freut ihr euch auf das neue Outfit in Thor 4?