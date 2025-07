Neue Videospielverfilmung: Wolfenstein-Serie von Fallout-Macher bei Amazon Prime in Arbeit

Amazon Prime hat die nächste große Videospielverfilmung ins Auge gefasst. Der Streaming-Dienst entwickelt eine Woflenstein-Serie mit einem der Produzenten von Fallout.

Der neu entfachte Hype um Videospielverfilmungen hat das nächste spannende Projekt hervorgebracht: Nachdem Amazon Prime mit Fallout einen Sci-Fi-Knaller landen konnte, will der Streaming-Dienst den nächsten namhaften Videospieltitel in eine Serie verwandeln. Dieses Mal handelt es sich um den First-Person-Shooter Wolfenstein.

Bei Wolfenstein handelt es sich um eine Action-Abenteuer-Reihe, die bis in die 1980er Jahre zurückgeht und erstmals von dem Studio Muse Software auf den Markt gebracht wurde. Die Handlung taucht in eine alternative Geschichte ein, dreht sich um den Soldaten William "B.J." Blazkowicz und ist im Zweiten Weltkrieg angesiedelt.

Patrick Somerville, der bereits bei Fallout als Produzent involviert war, steht als kreativer Kopf hinter der Wolfenstein-Serie. Variety listet ihn als Serienschöpfer, Drehbuchautor, Showrunner und ausführenden Produzenten. Auch Jonathan Nolan, Lisa Joy und Athena Wickham, die mit Sommerville an Fallout gearbeitet haben, sind als ausführende Produzent:innen an Bord. Amazon will offenbar den Serien-Hit wiederholen.









Mehr in Kürze.