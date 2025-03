Großer Abenteuerfilm erzählt über 700 Jahre alte Geschichte neu – und startet schon in 2 Monaten

Viele werden diese Geschichte aus dem Schulunterricht kennen. Nun kommt sie in Form eines Historienepos ins Kino. Macht euch bereit auf den neuen Wilhelm Tell-Film mit Claes Bang.

Durch diese hohle Gasse muss er kommen: Einmal wird die Legende des Schweizer Freiheitskämpfers Wilhelm Tell für die große Leinwand adaptiert – dieses Mal in Form eines aufwendigen Historienepos, das mit Stars und Schauwerten aufwartet. Bereits in wenigen Wochen startet der Film in den deutschen Kinos. Dazu ist jetzt der deutsche Trailer erschienen, der mit einigen epischen Momenten aufwartet.

Zwischen Abenteuerfilm und Historienepos: Claes Bang erobert als Wilhelm Tell die große Leinwand

Basierend auf Friedrich Schillers gleichnamigen Bühnenwerk aus dem Jahr 1804 entführt der neue Kinofilm ins frühe 14. Jahrhundert. Dort verwandelt sich Wilhelm Tell (Claes Bang), ein Jäger und ehemaliger Kreuzritter, in eine Schlüsselfigur des Widerstands gegen den machthungrigen Habsburger König Albrecht (Ben Kingsley).

Der hat es auf die angrenzenden Schweizer Kantone abgesehen und unterdrückt die Menschen, wie es ihm gefällt. Besonders seine Steuereintreiber lassen die einfachen Menschen aus den Dörfern und Tälern leiden. Schon bald entfacht genau hier der Funke der Rebellion – und vielleicht wird auch ein Apfel von einem Kopf geschossen.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zu Wilhelm Tell schauen:

Wilhelm Tell - Trailer (Deutsch) HD

Inszeniert wurde der neue Wilhelm Tell-Film von Nick Hamm, der auch das Drehbuch schrieb. Hamm war in den vergangenen Jahren mit Filmen wie The Journey und Benzin im Blut bei den Filmfestspielen von Venedig vertreten. Sein bisher bekanntestes Werk liegt jedoch schon länger zurück: der Psycho-Thriller The Hole von 2001.

Nun widmet er sich einer großen Legende. Schillers Wilhelm Tell dürfte den meisten sicherlich aus dem Deutschunterricht bekannt sein. Auch ein Blick in die Filmgeschichte zeigt, wie beliebt der Stoff ist. Sieben Adaptionen hat es bereits gegeben, vom ernsten Drama bis zur zügellosen Persiflage. Jetzt kommt Nummer acht.

Alle Wilhelm Tell-Verfilmungen auf einen Blick:

Die Befreiung der Schweiz und die Sage vom Wilhelm Tell (Friedrich Feher, 1913)

(Friedrich Feher, 1913) Wilhelm Tell (Rudolf Walther-Fei und Rudolf Dworsky, 1923)

(Rudolf Walther-Fei und Rudolf Dworsky, 1923) Die Entstehung der Eidgenossenschaft (Emil Harder, 1924)



(Emil Harder, 1924) Wilhelm Tell (Heinz Paul, 1934)

(Heinz Paul, 1934) Wilhelm Tell (Michel Dickoff und Karl Hartl, 1960)



(Michel Dickoff und Karl Hartl, 1960) Tell (Mike Eschmann, 2007)

(Mike Eschmann, 2007) Tell – Jagd auf ewig (Luke Gasser, 2023)



(Luke Gasser, 2023) Wilhelm Tell (Nick Hamm, 2024)

Dazu gesellt sich ein Stummfilm-Fragment von Charles Pathé, eine abgefilmte Version das Theaterstück mit Max Eckard in der Hauptrolle sowie diverse Serienprojekte. Prominent gescheitert ist das Hollywood-Blockbuster Tell 3D, der mit Brendan Fraser und Til Schweiger für einen Kinostart im Jahr 2014 umgesetzt werden sollte.

Wann startet der neue Wilhelm Tell-Film im Kino?

Nick Hamms Wilhelm Tell feierte letztes Jahr im September auf dem Toronto International Film Festival seine Premiere. Nachdem der Film Anfang des Jahres in den USA ins Kino kam, kündigt sich der deutsche Start für den 19. Juni 2025 an. Neben Claes Bang und Ben Kingsley gehören u.a. Connor Swindells, Golshifteh Farahani, Jonah Hauer-King, Ellie Bamber, Rafe Spall, Emily Beecham und Jonathan Pryce zum Cast.