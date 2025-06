Neuer Action-Blockbuster ist gerade der beliebteste Amazon Prime-Film: Im Kino ist er bitter gefloppt

Seit kurzem ist ein aktueller Action-Blockbuster im Streaming-Abo von Amazon Prime, nachdem er wenige Wochen zuvor im Kino gelaufen ist. In den Charts belegt er jetzt Platz 1.

Fast 10 Jahre nach Teil 1 ist Ende April dieses Jahres die Action-Fortsetzung The Accountant 2 im Kino gestartet. Großes Interesse scheint das Publikum daran aber nicht mehr gehabt zu haben, denn das Sequel ist an den Kinokassen gefloppt.

Mit einem Budget von 80 Millionen Dollar konnte The Accountant 2 laut Box Office Mojo weltweit nur etwas über 100 Millionen Dollar einspielen. Um erfolgreich zu sein und alle weiteren Kosten wie Marketing zu decken, hätte es das Zwei- bis Dreifache sein müssen.

Dafür ist der Blockbuster mit Ben Affleck und Jon Bernthal nur 6 Wochen nach Kinostart schon im Streaming-Abo von Amazon Prime verfügbar. Hier belegt der Action-Film jetzt Platz 1 der Top 10 des Anbieters.

Action-Sequel bei Amazon Prime: Darum geht es in The Accountant 2

Als sein ehemaliger Weggefährte Raymond King (J.K. Simmons) ermordet wird, steht der autistische und als Profikiller begabte Geldwäscher Christian Wolff (Ben Affleck) vor rätselhaften Motiven. Um den Mord aufzuklären, muss er sich mit seinem Bruder Braxton (Jon Bernthal) zusammenschließen, zu dem er ein schwieriges Verhältnis hat. Schnell geraten beide selbst ins Visier der Killer.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu The Accountant 2:

The Accountant 2 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Es passiert mittlerweile häufiger, dass ein Kinofilm floppt und wenig später über die Veröffentlichung auf Streaming-Diensten deutlich größere Aufmerksamkeit bekommt. The Accountant 2 ist jetzt wieder so ein Fall. Wie lange sich das Action-Sequel in den Amazon Prime-Charts halten kann, bleibt jedoch abzuwarten.

So sieht die aktuelle Streaming-Top-10 aus Filmen und Serien bei Amazon Prime aus:

Und falls ihr lieber Serien statt Filme streamt und noch Tipps sucht:

Podcast: Die 15 besten Serien im Juni bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Juni umfassen neben spannenden neuen Thrillerserien auch eine Action-Rückkehr mit Arnold Schwarzenegger, Neues aus dem Marvel Cinematic Universe, The Bear-Nachschub sowie ein Mittelalter-Abenteuer und das große Finale des Netflix-Hits Squid Game.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkungen.