Nur 6 Wochen nach Kinostart schon bei Amazon: Eine der stärksten und unterhaltsamsten Action-Überraschungen des Jahres

Diesmal ging es schnell: Amazon Prime hat ab sofort einen Action-Film im Programm, der mancherorts noch im Kino läuft – und fantastische Action und Unterhaltung liefert.

Späte Sequels sind derzeit in Mode. Nicht alle sind lang ersehnt, nicht alle erfüllen die Erwartungen. Aber manche sind wahre Überraschungstüten mit einem ganz neuen Twist gegenüber dem Vorgänger. Umso trauriger ist es, wenn diese Filme im Kino eher untergehen, weil eben keiner mehr mit ihnen gerechnet hatte.

Ein ähnliches Schicksal ereilte gerade The Accountant 2. Mindestens genauso gut wie sein wuchtiger Action-Thriller-Bruder, aber mit einer ganz eigenen, ganz anderen Identität, flog er ein bisschen zu tief unter dem Radar. Gut, dass alle, die ihn im Kino verpasst haben, den genialen zweiten Teil mit seinem dynamischen Protagonisten-Duo schon jetzt bei Amazon Prime streamen können.

In The Accountant 2 geht das beste Bruder-Duo des Kinojahres auf Verbrecherjagd

Agent Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson) steht vor einem Rätsel. Ihr Vorgesetzter (J.K. Simmons) wurde ermordet. Der Täter? Ein Phantom. Der Grund? Unbekannt. Sie folgt den zahllosen, scheinbar zusammenhanglosen Spuren, die er hinterlassen hat. Auf einen Hinweis hin wendet sie sich schließlich an den autistischen, hochbegabten Geldwäscher Christian Wolff (Ben Affleck).

Dessen Intellekt ist scheinbar das einzige, das Medina helfen kann. Christian selbst kann nicht leugnen, dass ihn dieses besondere neue Rätsel extrem reizt. Und wenn es um Gerechtigkeit für einen guten Mann geht, ist er ohnehin mit an Bord. Die Brotkrumen führen sie auf die Spuren eines Menschenhändlerrings, doch irgendwann geht es nicht weiter. Die zwei brauchen Hilfe.

Diese Hilfe trägt den Namen Braxton (Jon Bernthal), ist raubeinig, ein absolut tödlicher Killer – und Christians großer Bruder. Er lässt sich auf die Verbrecherjagd ein, wenn auch trotzig und widerwillig. Schnell ist klar: Mit jedem Schritt in Richtung der Lösung des Rätsels wird die Lage für das ungleiche Gespann brenzliger. Und die beiden Brüder müssen lernen, zusammenzuarbeiten, um eine absolute Tragödie zu verhindern.

The Accountant 2 ist ein fantastisches, überraschend anderes Action-Feuerwerk

The Accountant und The Accountant 2 sind ein ebenso ungleiches Brudergespann wie seine Protagonisten Braxton und Christian. Und gerade das macht die Kombination so spaßig. Der erste Teil ist besonnen und intellektuell wie Christian, ein Wirtschaftsthriller mit perfekt gesetzten Gewaltspitzen. Der zweite hingegen bringt den lauten, lebenslustigen, brachialen großen Bruder Brax mit und gleicht sich dessen Energie an.

The Accountant 2 setzt auf die Buddy-Cop-artige Bruderdynamik und hat damit auf ganzer Linie Erfolg. Der Film bewahrt sich zwar die Härte und Rätsellöser-Spannung, mischt aber jede Menge Humor und Witz mit hinein. Das sollte eigentlich in einer tonalen Dissonanz enden. Tatsächlich gleicht sich Ernstes und lockerer Spaß hier aber perfekt aus und beides tritt jeweils im richtigen Moment in den Vordergrund.

Braxton und Christian sind ein Duo, das sich gegenseitig in den Wahnsinn treibt, unterstützt, veralbert, liebt, neckt und vor allem: in jedem Gefecht perfekt zusammenarbeitet. So können die zwei auf herrlich befriedigende Weise ermitteln und den schlechten Menschen der Welt in knochenbrechenden, bleiregnenden, spitzenmäßig choreografierten Kämpfen in den Hintern treten. Ein würdiger Nachfolger.

Wer mal wieder Lust auf Action-Buddy-Dynamik und schöne, harte Kämpfe hat, kann The Accountant 2 schon jetzt bei Amazon Prime streamen.



