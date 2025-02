Neuer Amazon Prime-Film mit LOL-Star Bastian Pastewka kommt: Die Story klingt jetzt schon komplett absurd

Bastian Pastewka fühlt sich bei Amazon Prime sichtlich wohl. Nach diversen LOL-Auftritten und der Comedy-Serie Perfekt verpasst dreht er nun einen neuen Film für den Streaming-Dienst.

Nachdem die Dreharbeiten zu Die Brautentführung (Arbeitstitel) bereits heimlich, still und leise angefangen haben, verkündet Amazon Prime jetzt auch ganz offiziell die Produktion des neuen Original-Films, der das Angebot des Streamers in Zukunft erweitern soll. Niemand Geringeres als Bastian Pastewka spielt die Hauptrolle.

Die Brautentführung bei Amazon Prime: Bastian Pastewka stolpert als Betrüger in einen Hochzeits-Krimi

In Die Brautentführung schlüpft Pastewka in die Rolle des Hochstaplers Fabian, der bisher wenig Glück in seinem Leben hatte. Als er sich unerwartet in einer Hochzeitsgesellschaft wiederfindet, wittert er jedoch die große Chance: Würde es jemand bemerken, wenn das Hochzeitsgeschenk an die Braut unterwegs verloren geht?

Ganz so einfach ist die Sache allerdings nicht. Denn ehe sich Fabian versieht, taucht im Gartenpavillon eine Leiche auf und versetzt die geladenen Gäste in Panik. Und dann wird ausgerechnet er, der Betrüger, zu einer Schlüsselfigur in der Auflösung des mysteriösen Mordfalls, der sein Leben für immer komplett verändern wird.

In der offiziellen Pressemitteilung zum Film heißt es:

Wir freuen uns sehr, ein weiteres Projekt mit Bastian realisieren zu können, der einfach ein wahnsinnig vielfältiger Schauspieler ist. Durch den neuen Film werden die Zuschauer:innen nochmal eine ganz neue Seite an ihm kennenlernen, die man so bisher noch nicht von ihm kannte.

Amazon Prime umschreibt Die Brautentführung als "spannendes Murder Mystery voller Humor und dunkler Geheimnisse". Mit dem Wissen um Pastewkas komödiantisches Talent klingt das sehr vielversprechend. Pastewka ist allerdings nicht allein. An seiner Seite ist eine ganze Riege hiesiger Schauspieler:innen zu sehen:

Inszeniert wird der Film von Markus Sehr, der sich dank seiner Beteiligung an Mord mit Aussicht bestens mit amüsanten Krimi-Stoffen auskennt. Zudem führte er bei diversen Pastewka-Folgen Regie. Das Drehbuch stammt von Martin Eigler, Lars Neuwöhner, Sven S. Poser und Judy Horney. Gedreht wird der Film aktuell in Lettland und Litauen.

Wann startet Die Brautentführung bei Amazon Prime?

Da aktuell noch die Dreharbeiten laufen, werden noch einige Monate vergehen, bis Die Brautentführung bei Amazon Prime ihre Premiere feiert. Wir gehen davon aus, dass der Film irgendwann 2026 bei dem Streamer veröffentlicht wird.