Neuer Avenger in Falcon and the Winter Soldier versteckt - Großer MCU-Umbruch steht bevor

Im Auftakt der Marvel-Serie The Falcon and the Winter Soldier werden die Weichen für einen großen Umbruch im MCU gestellt. Sam Wilsons Nachfolger als Falcon hat sich in die Serie eingeschlichen.

Achtung, Spoiler zu The Falcon and the Winter Soldier: Wer wird das Erbe von Captain America im MCU antreten? Dieser Frage widmet sich die Marvel-Serie The Falcon and The Winter Soldier auf Disney+. Im Auftakt wurde uns bereits ein neuer Captain America des MCU vorgestellt, der aber nicht der einzige Steve Rogers-Nachfolger bleiben wird.

Identität und Bedeutung von Superhelden-Alter-Egos bilden die zentrale Thematik der Avengers-Actionserie, die darauf abzielt, Sam Wilsons (Anthony Mackie) Transformation zum nächsten Captain America zu zeigen. Ein neuer Falcon ist auch schon im Anmarsch.

Neben den bekannten Figuren Bucky Barnes (Sebastian Stan) und Sam Wilson gibt es im Auftakt von The Falcon and the Winter Soldier zusätzlich einen neuen Marvel-Charakter zu sehen. Und der verspricht schon jetzt ein aufregendes Finale, das den Status Quo des Marvel Cinematic Universe ordentlich durchwirbelt.

Falcon and the Winter Soldier: Wird Joaquin Torres zum nächsten Falcon im MCU?

In der 1. Folge von The Falcon and the Winter Soldier arbeitet Sam Wilson mit dem Air Force-Soldaten Joaquin Torres (Danny Ramirez) zusammen. Gemeinsam kommen sie dem Treiben der anti-patriotischen Flag-Smashers auf die Spur.

Wer nicht genau im Abspann der Folge hingesehen und seinen vollen Namen entdeckt hat, wird gar nicht bemerkt haben, dass uns die Marvel-Serie hier direkt schon Falcons Nachfolger präsentiert.

© Marvel Studios Joaquin Torres

In den Marvel-Comics übernimmt Joaquin Torres nämlich den Namen Falcon, nachdem Sam Wilson zum neuen Captain America erkoren wurde. Torres trat erstmals 2015 in der Reihe Captain America: Sam Wilson in Erscheinung.

Im Gegensatz zu Sam hat sich Joaquin den Titel Falcon aber wirklich verdient. Denn durch genetische Experimente wird er zu einem Tier-Mensch-Hybriden mit riesigen Flügeln, einem menschlichen Falken.

Das MCU stellt schon jetzt alle Weichen, um uns am Ende der 6-teiligen Serie mit großen Veränderungen des Status Quo und dem Wechsel einiger Superhelden-Persönlichkeiten zu überraschen.

Mehr zu The Falcon and the Winter Soldier gibt's im Video-Recap zu Folge 1

The Falcon and the Winter Soldier Folge 1 Recap

Mit aller Wahrscheinlichkeit wird sich Sam am Ende der Serie dazu entschließen, das Erbe von Steve Rogers anzutreten und den Namen Captain America annehmen - so wie er es auch in den Marvel-Comics tut. Aber was wird aus seinem Falcon-Alias?

Großer Umbruch im MCU: Neuer Captain America und neuer Falcon?

Mit Sam als neuen Captain America eröffnet sich auch die Möglichkeit, dass sein Avengers-Name Falcon von einem Nachfolger übernommen wird. Dass Joaquin Torres, der zweite Falcon aus den Comics, nun im MCU erscheint, kann also kein Zufall sein.

Stellt sich nur noch die Frage, ob der neue Falcon auch ein Mensch-Falke-Hybrid mit Superkräften wird. Hier wird sich das MCU bzw. The Falcon and the Winter Soldier bestimmt einige Freiheiten nehmen. Schon Sams aus den Comics bekannter Falken-Gefährte Redwing wurde im MCU als rote Flugdrohne neu interpretiert.



© Marvel Comics Der nächste Falcon

Der Joaquin des MCU ist im Vergleich zu seinem Comic-Gegenstück kein jugendlicher Highschool-Absolvent mehr, sondern ein erwachsener Soldat mit Kampferfahrung. Sein Zusammenstoß mit den Flag-Smashers in Folge 1 ist erst der Beginn seiner Transformation zum neuen Falcon.



Warum die Mitglieder der Flag-Smashers über Superkräfte verfügen und woher diese stammen, bleibt noch ein Rätsel. Hinweise auf die Rückkehr des Super-Soldaten-Serums oder gar einen Auftritt von Mutanten im MCU deuten bereits an, wohin sich Falcon and the Winter Soldier noch hinentwickelt.

Wird der neue Falcon womöglich ein Mutant (oder Mutierter wie in den Comics)? Ganz abwegig erscheint es nicht. Joaquin-Darsteller Danny Ramirez war immerhin schon als Mutant in der X-Men-Serie The Gifted zu sehen.



Glaubt ihr, dass es am Ende von The Falcon and the Winter Soldier einen neuen Captain America und einen neuen Falcon geben wird?