Neuer Haupt-Batman im DC-Universum - Es ist weder Robert Pattinson noch Ben Affleck

DC stiftet wieder Verwirrung. Laut einer neuen Aussage gibt es neben Robert Pattinson aus The Batman noch einen Batman mit einer Kinoreihe. Was steckt hinter der Meldung?

Robert Pattinson hat für mehrere Batman-Filme unterschrieben und als erstes kommt The Batman. Doch einer neuen Meldung zufolge wird es eine zweite Reihe mit Batman geben, die im DC Extended Universe (DCEU) spielt. Bei deren Darsteller handelt es sich aber nicht um Ben Affleck.

Vielmehr soll Michael Keaton die Rolle übernehmen und damit der Haupt-Batman im DCEU werden. Der Darsteller spielte den DC-Superhelden bereits in zwei Filmen von Tim Burton. Was genau ist dran an der Meldung und von wem wurde die Aussage getätigt?

Michael Keaton wird der neue Batman im DCEU - Woher kommt die Meldung?

Michael Keatons Rückkehr als Batman wurde im Juni bekannt. Der Star aus Batman (1989) und Batmans Rückkehr (1992) hat für den neuen Flash-Film und andere DC-Filme unterschrieben. Das Ausmaß seiner Rolle war bis dato unbekannt. Aussagen des Chefs von DC Films, Walter Hamada, sorgen jetzt für Wirbel.

In einem großen Porträt der New York Times erklärte der DC Films-Boss:

Bald bringt Warner Bros. zum Beispiel zwei verschiedene Film-Sagas mit Batman heraus - gespielt von zwei verschiedenen Schauspielern - die zur selben Zeit laufen.

Daraufhin wurde Brooks Barnes, Autor des Artikels und Hollywood-Experte der NYT, um eine Klarstellung gebeten. Bei Twitter wurde er gefragt:

Basierend auf dem Hamada-Artikel haben es manche so interpretiert, dass Warner zwei Franchises mit Batman macht, eine mit Pattinson, eine mit einem neuen Schauspieler. Ist das korrekt oder bezog sich das auf Keaton als zweiter Batman, der Teil einer Nicht-Batman-zentrischen Saga ist.

Barnes stellte mit einem Wort klar:

Keaton

Was genau bedeutet das und was wird aus Robert Pattinsons Batman?

Laut der Aussage erhält Michael Keaton nicht seine eigene Batman-Reihe. Das unterscheidet ihn von Robert Pattinson, der den jungen Batman als Hauptdarsteller in mehreren Filmen spielen soll.



Dafür wird Michael Keaton der neue Haupt-Batman im DC Extended Universe. Keaton spielt nämlich im geplanten The Flash-Film mit, der Ezra Millers Helden aus Batman v Superman und Justice League zurückbringt. Damit gibt es auf Dauer zwei Batman-Darsteller: Robert Pattinson, dessen Dunkler Ritter wie schon Joaquin Phoenix' Joker nicht zum DCEU gehört, ist der eine. Michael Keaton ist der andere.

Auch der ehemalige DCEU-Batman Ben Affleck kehrt für Flash zurück, allerdings scheint es sich dabei um einen einmaligen Auftritt zu handeln. Hamada spricht nämlich im obigen Zitat dezidiert von zwei verschiedenen Schauspielern für zwei verschiedene Reihen, was die Auswahl auf Pattinson und Keaton reduziert.



Was für ein Batman wird Michael Keaton?

Während Robert Pattinson also einen Bruce Wayne in den ersten Jahren seiner Superhelden-Tätigkeit spielt, übernimmt Michael Keaton die Rolle eines erfahrenen Batman. Bei Coming Soon wird bereits spekuliert, ob Serie Batman of the Future oder Frank Millers Comic-Klassiker The Dark Knight Returns als Vorbild dienen werden. Beide entwerfen einen Rächer im höheren Alter, der sich um seine Nachfolge bemüht.

Laut den ursprünglichen Berichten könnte Keatons Batman in The Flash und darüber hinaus eine Art Mentorrolle übernehmen. Sollte diese wirklich in Richtung eines Nick Fury für das DCEU gehen, könnte die Figur entscheidend zur Erneuerung des DC-Universums beitragen.

Keatons erfahrener Bruce Wayne würde dann einen Batman-Nachfolger und neue Mitglieder für die Justice League rekrutieren, Wonder Woman, Flash und Aquaman wieder vereinen und vieles mehr. Diese Details bleiben aber bis auf weiteres Spekulation.

Was erwartet ihr von Michael Keatons Rückkehr als Batman?