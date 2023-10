Neuer Horror lief gerade noch im Kino und ist jetzt bei Disney+: Er stammt vom Macher des gruseligsten Films aller Zeiten

Nur vier Monate nach Kinostart ist einer der besten Horror-Filme des Jahres bereits bei Disney+. Ein fieses Monster macht Jagd auf Kinder und der Macher hat mit seinem letzten Film bewiesen, dass er ein Grusel-Maestro ist.

Filmemacher Rob Savage hat mit dem Videochat-Horror-Film Host einen Grusel-Geniestreich geschaffen. Der 2020 erschiene Low-Budget-Film ist laut einer Messung des The Science of Scare -Projekts der nervenaufreibendste überhaupt. Dabei wurde der Puls des Publikums überwacht – im Ruhezustand und nach Jumpscares. Host erzielte in beiden Kategorien die höchsten Werte – höher als bei den anderen Top 10-Kandidaten Insidious, Paranormal Activity oder Hereditery.



Jetzt ist Rob Savages neuer Horror-Film The Boogeyman bereits vier Monate nach Kinostart bei Disney+ in der Flatrate zu streamen *. Perfekt für einen Filmabend im Halloween-Monat Oktober!

Jetzt bei Disney+: Auch The Boogeyman ist extrem gruselig

Nur wenige Filme sind so früh nach Kinostart schon im Abo zu streamen wie Rob Savages 2023-Schocker The Boogeyman bei Disney+. Der Film ist ein großer Aufstieg für den Regisseur. Während Host mit läppischen 100.000 US-Dollar auf die Beine gestellt wurde, ist die Stephen King-Adaption The Boogeyman mit 35 Millionen sehr viel aufwändiger produziert und ein echter Hingucker.

20th Century Studios The Boogeyman

Darum geht es in The Boogeyman: Die Jugendliche Sadie (Sophie Thatcher) und ihre kleine Schwester Sawyer (Vivien Lyra Blair) haben ihre Mutter auf schreckliche Weise verloren und leiden immer noch schwer darunter. Ihr Vater, der Therapeut Will (Chris Messina), kann ihnen aufgrund seines eigenen Schmerzes nicht die nötige Unterstützung bieten. Als einer seiner Patienten völlig verzweifelt vor dem Haus der trauernden Familie auftaucht und um Hilfe bittet, erscheint ein furchteinflößendes Wesen. Es scheint sich vom größten Leid der Familie zu ernähren und beginnt, Jagd auf sie zu machen.

Ursprünglich hätte The Boogeyman für den Streaming-Dienst Hulu produziert werden sollen. Die Reaktionen auf den Film fielen überraschend stark aus, sodass er auf die große Leinwand ins Kino durfte. Das Drehbuch schrieben die Jumpscare-Garanten Bryan Woods und Scott Beck, die gemeinsam das Skript zu A Quiet Place verfassten.

"Besser als gedacht": Unser Kollege Yves vom Moviepilot-YouTube-Kanal war positiv überrascht von The Boogeyman

Besser als gedacht! The Boogeyman Review

Gelobt wird bei The Boogeyman vor allem der Umgang mit Licht und Schatten, und der daraus entstehende Gruseleffekt. Das übernatürliche Wesen, das Jagd auf die Kinder macht, verzieht sich bei Licht. Rob Savage spielt bei der Inszenierung viel mit angsteinflößenden, lauernden, glühenden Augen in der Dunkelheit. Vor allem für Leute, die Angst im Dunkeln haben, ist der Film extrem gruselig.

The Boogeyman könnt ihr ab sofort bei Disney+ streamen. Host ist derzeit leider nirgends zu streamen in Deutschland. Ihr könnt aber auf die US-Blu-ray zurückgreifen .*

Nach The Boogeyman: Die 5 spannendsten Filme im Oktober bei Netflix und Co. im Podcast

Noch keine Idee, welchen Film ihr nach The Boogeyman schauen sollt? Wir stellen euch die vielversprechendsten Streaming-Filme im Oktober vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob bei Netflix, Amazon, Paramount+ oder Disney+: Die Eigenproduktionen der Streaming-Filme lassen sich diesen Monat sehen. Im Horror-Herbst ist viel gruselige Unterhaltung dabei, aber auch etwas Sci-Fi und ein hochgelobter Thriller.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.