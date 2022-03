Neuer Netflix-Film von Game of Thrones-Macher: Der erste Trailer könnte nicht weiter von dem Fantasy-Hit weg sein

Mit Metal Lords hat einer der Game of Thrones-Schöpfer einen Netflix-Film geschrieben, der sich nicht stärker von dem Fantasy-Erfolg unterscheiden könnte. Schaut jetzt den ersten Trailer.

In einem aktuellen Interview haben die Game of Thrones-Schöpfer D.B. Weiss und David Benioff mehr als deutlich gemacht, dass sie absolut nichts mehr mit der Fantasy-Serie zu tun haben wollen. Als Drehbuchautor des kommenden Netflix-Films Metal Lords zeigt Weiss jetzt schon, wie er sich mit einer komplett neuen Stilrichtung austobt.

Zu dem kommenden Streifen könnt ihr jetzt einen ersten Trailer schauen, der Drachen, Inzest und Intrigen gegen Rockmusik und pubertäre Probleme eintauscht.

Netflix' Metal Lords verspricht viel Spaß und Rockmusik

In der Story des Films gründen die beiden Teenager sowie besten Freunde Hunter (Adrian Greensmith) und Kevin (Jaeden Martell) eine Metal-Band, um an einem Wettbewerb teilzunehmen. Das Problem dabei ist nur, dass keine Musikrichtung bei ihren Mitschüler:innen unbeliebter sein könnte als die harten Gitarrenklänge.

Schaut hier den ersten Trailer zu Metal Lords vom Game of Thrones-Autor:

Metal Lords - Trailer (English) HD

Der erste Eindruck zu dem Netflix-Film verspricht viel Highschool-Spaß und eine abgefahren-chaotische Geschichte, mit der sich Game of Thrones-Schöpfer D.B. Weiss definitiv an etwas völlig Neuem ausprobiert. Für die Musik in Metal Lords wurde außerdem ein echter Experte herangezogen. Tom Morello, vor allem bekannt als Gitarrist von Rage Against the Machine, ist als ausführender Musikproduzent für den Sound des Films verantwortlich.

Wann kommt Metal Lords zu Netflix?

Metal Lords könnt ihr ab dem 8. April bei Netflix im Abo streamen.

Game of Thrones im Podcast: Was bleibt nach 10 Jahren?

Lisa, Jenny und Andrea prüfen zum 10-jährigen Jubiläum von Game of Thrones im Streamgestöber-Podcast: Was bleibt von der größten Blockbuster-Serie unserer Zeit übrig?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir exerzieren das Vermächtnis der größten Serie der 2010er Jahre und schauen, was von dem Popkultur-Phänomen in den Köpfen und Herzen der Fans hängen geblieben ist.

*Bei diesen Links handelt es sich um Affiliate-Links. Mit dem Abschluss eines Kaufs über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wie findet ihr den Trailer zu Metal Lords?