Neuer Platz 1 auf der Guardians-Todesliste: MCU-Star teast Abschied von Figur, die sein Leben veränderte

Wer wird in Guardians of the Galaxy 3 sterben? Nachdem Nebula-Darstellerin Karen Gillan zuletzt einen Hinweis gab, meldet sich nun der nächste Marvel-Star mit einem Instagram-Post zu Wort.

Wie die Handlung von Guardians of the Galaxy 3 genau aussieht, wissen wir nicht. Regisseur und Drehbuchautor James Gunn hat aber schon vor einer ganzen Weile verraten, dass es im Finale seiner Marvel-Trilogie zu einem tragischen Tod kommt. Seitdem spekulieren die Fans, welche der beliebten Figuren das Zeitliche segnen könnte.

Zuletzt sorgte Karen Gillan mit einem Abschiedspost auf Instagram für Aufsehen, in dem sie die Rückkehr der von ihr verkörperten Nebula in Frage stellte. Jetzt zieht Co-Star Dave Bautista nach. Der Schauspieler, der sich hinter der Maske von Drax versteckt, meldet sich ebenfalls auf Instagram mit einem verdächtigen Post zu Wort.

Bevorstehendes Marvel-Finale: Dave Bautista verabschiedet sich von Guardians of the Galaxy 3

Zum Abschluss der Dreharbeiten von Guardians of the Galaxy 3 teilt Bautista ein Bild, das ihn im Kreis der Guardians-Familie zeit. Dazu schreibt er:

[Ich] habe die Worte noch nicht gefunden. Es endete so plötzlich und ich war schon in meinem nächsten Film, bevor ich alles verarbeiten konnte. [Das ist] das Ende einer Reise, die mein Leben verändert hat.

Besonders Bautistas Formulierung, dass alles so plötzlich endete, sorgt für Aufsehen. Könnte er damit zwischen den Zeilen einen Hinweis auf Drax' Schicksal verraten haben? Zudem hört sich "Ende einer Reise" nicht so an, als hat er in den kommenden Jahren weitere Marvel-Projekte eingeplant, in denen er als Drax zu sehen ist.

Egal ob Drax stirbt oder nicht: Drei Mal spielt Bautista den Zerstörer definitiv noch. Neben Guardians of the Galaxy 3, der am 3. Mai 2023 in die Kinos kommt, gehört er zum Cast von Thor 4: Love and Thunder, der bereits am 6. Juli 2022 startet. Zudem kehrt er im Guardians of the Galaxy Holiday Special als Drax zurück.

Was glaubt ihr, wer in Guardians of the Galaxy 3 sterben wird?