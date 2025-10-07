Neuer Platz 1 bei Netflix: Fortsetzung aus dem erfolgreichsten Horror-Universum aller Zeiten

Bei Netflix geht es gruselig zu. Während bei den Serien Monster: Die Geschichte von Ed Gein dominiert, hat sich in der Film-Top-10 ein Horrorfilm auf Platz 1 vorgekämpft.

Die Netflix-Originale haben aktuell das Nachsehen, zumindest bei den Spielfilmen. Denn ein Kinofilm hat sich nun auf Platz 1 der populärsten Filme beim Streamer gesetzt. Pünktlich zum Horror-Monat Oktober lassen sich die Abonnent:innen offenbar lieber von dämonischen Nonnen gruseln, als bei der Rom-Com French Lover mitzulachen. Der Spitzenplatz der Film-Charts gehört seit neuestem der Fortsetzung The Nun II, die aus dem erfolgreichsten Horror-Universum überhaupt stammt.

Die aktuelle Top 10 der beliebtesten Filme bei Netflix (Stand: 7. Oktober 2025)

Der zweite Spin-off aus dem Horror-Universum dreht sich um einen Nonnen-Dämon

The Nun II spielt vier Jahre nach den Ereignissen aus dem ersten Teil, als Schwester Irene (Taissa Farmiga) ihre letzte unheimliche Begegnung mit Valak hatte: dem Dämon, der in Gestalt einer Nonne auftritt. Jetzt, im Jahr 1956, hat sie ihr Noviziat abgeschlossen und lebt in der französischen Provinz. Doch in der Kleinstadt, wo sie an einer Internatsschule unterrichtet, bleibt es nicht lange ruhig.

Ein Priester verbrennt vor den Augen eines Ministranten. Schwester Irene beginnt zu ermitteln und entdeckt, dass abermals eine dämonische Macht hinter der schrecklichen Tat steckt. Und zwar nicht nur irgendein Dämon: Ihr alter traumatisierender Bekannter Valak ist – abermals in Nonnengestalt – zurückgekehrt.

The Nun II startete 2023 in den Kinos und war bereits der neunte Eintrag im Conjuring-Universum. Die Ableger sind allerdings nur lose mit der Hauptreihe verbunden, die kürzlich mit Conjuring 4: Das letzte Kapitel fortgesetzt wurde. Mit Taissa Farmiga spielt die jüngere Schwester von Lorraine Warren-Darstellerin Vera Farmiga die Hauptrolle im Nonnen-Grusel.

Wer Teil 1 nachholen will, kann The Nun bei RTL+, Sky/WOW und anderen Anbietern streamen.

Alle Filme aus dem Conjuring-Universum in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung:

Zusammengezählt haben die zehn Horror-Filme und ihre The Nun- und Annabelle-Spin-offs weltweit knapp 2,9 Milliarden Dollar an den Kinokassen eingespielt. Das macht das Conjuring-Universum zum erfolgreichsten Horror-Universum im Kino.

Die zweiterfolgreichste Horror-Reihe – die Alien-Filme – kommt auf knapp 2 Milliarden. Wie bei solchen Listen üblich, wurden die Ergebnisse nicht inflationsbereinigt, was neueren Reihen einen quantitativen Vorteil verschafft. Andererseits beeindruckt der Conjuring-Erfolg in jedem Fall, denn selbst der aktuelle zehnte Teil, Conjuring 4: Das letzte Kapitel, bricht munter weiter Rekorde.

Podcast zum Thema: Warum die Netflix-Sensation KPop Demon Hunters alle Rekorde bricht

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein Film erobert gerade die Allzeit-Charts bei Netflix und bricht alle Rekorde: KPop Demon Hunters. Der Fantasy-Animationsfilm schafft es, selbst K-Pop-Neulinge zu überzeugen. Was der Film mit Buffy - Im Bann der Dämonen und einem Mega-Hit von Disney zu tun hat und warum Teil 2 unbedingt kommen sollte, wird in dieser Folge erklärt.