Neuer Platz 1 bei Netflix hat überraschende Verbindung zu The Witcher: Emilio Sakraya kämpft wie Henry Cavill

60 Minuten ist der neue Platz 1 der Film-Charts auf Netflix. Das liegt nicht zuletzt an den beinharten Action-Szenen, in denen Emilio Sakraya (Rheingold) seine Gegner mit Schlägen und Tritten auf die Bretter schickt. Die Kampfsporteinlagen konzipierten, die schon Henry Cavill in The Witcher wie eine Ein-Mann-Armee aussehen ließen.

Es sei eine "Riesenehre" gewesen, mit Degirmen und Hacikoglu die fünf großen Kampfszenen des Films aufzubauen, so Sakraya gegenüber TV Digital . Laut einem Interview mit GQ zog sich das Training für 60 Minuten über drei Monate hin, in denen der Schauspieler "von morgens bis abends" trainierte. Das spezifische Stunt-Training mit den beiden Netflix-Profis begann etwa vier Wochen vor dem Dreh.

Die Erfahrung von Degirmen und Hacikoglu wird maßgeblich zur fesselnden Action in 60 Minuten beigetragen haben. Hacikoglu war neben The Witcher unter anderem Stuntman in John Wick: Kapitel 4 und Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning, Degirmen koordinierte darüber hinaus Kampfszenen für Tom Clancy’s Jack Ryan.

Die Stunts in 60 Minuten machen den Netflix-Erfolg nicht nur fesselnd, sondern fast einzigartig: Seit den Hochzeiten von René Weller oder Ralf Moeller gab es derart demonstrative Kampfszenen selten im deutschen Film zu sehen.

