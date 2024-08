Neuer Platz 1 bei Netflix setzt riesiges Universum fort, das aus über 300 Serienfolgen und 3 Filmen besteht

Bei Netflix könnt ihr jetzt einen neuen Spongebob Schwammkopf-Film streamen, der schon die Spitze der Film-Charts gestürmt hat. Im Mittelpunkt steht allerdings nicht der gelbe Schwamm selbst.

Seit dem Start im Jahr 1999 zählt SpongeBob Schwammkopf zu den beliebtesten Zeichentrickserien überhaupt. Bis heute ist das Franchise rund um den Kult-Schwamm zu einem großen Universum herangewachsen. Wer von den Bikini Bottom-Abenteuern nicht genug kriegt, kann bei Netflix jetzt einen neuen Film aus der Spongebob-Reihe streamen. In der Film-Top-10 des Anbieters steht er gerade schon an der Spitze.

Neuer Spongebob-Film über Sandy Cheeks stürmt Spitze der Netflix-Charts

Im Streaming-Angebot von Netflix könnt ihr seit kurzem Rettet Bikini Bottom: Der Sandy Cheeks Film schauen. In der Story des neuen Spongebob-Animationsfilms wird die Heimat des Schwammkopfs urplötzlich aus dem Ozean geholt. Sandy Cheeks und SpongeBob reisen in Sandys Heimat Texas, um ihre Familie zu treffen und Bikini Bottom vor einem bösen Unternehmer zu retten.

Hier ist noch ein Trailer zum Sandy Cheeks-Film aus dem Spongebob-Universum:

Rettet Bikini Bottom: Der Sandy Cheeks Film - Trailer (Deutsch) HD

Aus wie vielen Folgen und Filmen besteht das Spongebob Schwammkopf-Franchise?

Mit bislang 14 Staffeln kommt die Spongebob-Serie auf über Folgen, die sich nochmal in viel mehr Einzelepisoden unterteilen. Neben dem neuen Sandy Cheeks-Film bei Netflix sind bis jetzt drei Spongebob-Filme erschienen:

Nächstes Jahr erscheint mit The SpongeBob Movie: The Search For SquarePants außerdem ein neuer Film der Reihe im Kino. In Deutschland ist der Start für den 18. Dezember 2025 angesetzt.

