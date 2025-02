Neuer Platz 1 bei Netflix wirft Fantasy-Abenteuer vom Thron: Unterhaltsame Lügengeschichte über Fake-Schwangerschaft

Die Netflix-Charts haben einen neuen Spitzenreiter, der Chantal im Märchenland auf Platz 2 verdrängt hat. In der Komödie verstrickt sich eine Lehrerin in Lügen.

In den Netflix-Charts gab es in den letzten Tagen nur wenig Veränderung auf den vorderen Plätzen. Während bei den Serien nun bereits seit Wochen The Night Agent auf Platz 1 steht, standen die Film-Charts ganz im Zeichen vom Fantasy-Abenteuer Chantal im Märchenland. Doch damit ist nun Schluss. Der Film mit Jella Haase wurde auf Platz 2 verdrängt – und zwar von der Lügengeschichte Irgendwie schwanger mit Amy Schumer.

Irgendwie schwanger mit Amy Schumer neu auf Platz 1 der Netflix-Charts

In Irgendwie schwanger schlüpft Amy Schumer in die Rolle von Lainy, die als Lehrerin in Brooklyn arbeitet und ein unglückliches Singleleben fristet. Als ihre beste Freundin in ihrer glücklichen Beziehung schwanger wird, quält Lainy die Eifersucht noch mehr. Schon bald kommt sie auf eine Idee: Sie beginnt, eine Schwangerschaft vorzutäuschen und einen falschen Babybauch zu tragen. Doch gerade jetzt trifft sie auf den Mann ihrer Träume – und verstrickt sich so immer mehr in Lügen ...

Schaut hier einen Trailer zu Irgendwie schwanger:

Irgendwie schwanger - Trailer (Deutsch) HD

Die Komödie wurde von Tyler Spindel (The Wrong Missy) inszeniert. Das Drehbuch schrieb Schumer gemeinsam mit Julie Paiva. Neben dem Dating Queen-Star sind in Irgendwie schwanger unter anderem Will Forte (Drawn Together), Jillian Bell (Brittany Runs A Marathon) und Brianne Howley (Ginny & Georgia) zu sehen. Der Film ist seit dem 5. Februar 2025 auf Netflix verfügbar.

Dort steht Irgendwie schwanger neben folgenden Titeln in den Charts:

