Brandneue Thriller-Serie erobert Netflix-Charts: Sie ist Teil eines riesigen Universums aus 11 Serien

Bei Netflix ist gerade erst die neue Serie aus dem großen Harlan Coben-Universum im Streaming-Abo gelandet. In den Charts stürmt sie jetzt direkt auf die Spitze zu.

Aus den Romanen von Krimi-Autor Harlan Coben ist mittlerweile ein richtig großes Serien-Universum entstanden. Pünktlich zu Neujahr haben Fans zuletzt frischen Nachschub auf Netflix bekommen. Mit Ich vermisse dich ist bei dem Streamer die neueste Coben-Adaption erschienen. In der Serien-Top-10 ist sie gerade schon auf Platz 2 hinter Squid Game.

Neuer Serien-Hit bei Netflix: Darum geht es in Ich vermisse dich

In der Serie ist Detective Kat Donovans (Rosalind Eleazar) große Liebe vor 11 Jahren spurlos verschwunden. In der Gegenwart erkennt sie Josh (Richard Armitage) plötzlich auf dem Profilbild eines Dating-App-Nutzers wieder. Während sie diesen Schock noch verarbeitet, erfährt sie auch noch, dass dieser der Hauptverdächtige in einem Mordfall ist.

Schaut hier einen deutschen Trailer zu Ich vermisse dich:

Ich vermisse dich - Trailer (Deutsch) HD

Das ist das Harlan Coben-Serienuniversum

Aus den Vorlagen des Schriftstellers ist bis jetzt ein Serien-Universum mit diesen 11 erschienenen und angekündigten Adaptionen entstanden:

Im Netflix-Abo könnt ihr alle Serien bis Ich vermisse dich in der sogenannten Harlan Coben-Kollektion streamen.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix

