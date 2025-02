Streaming-Überraschung: Amazon Prime zeigt einen der unterschätztesten Filme 2024 nur 2,5 Monate nach Kinostart

Nur zweieinhalb Monate nach seinem Kinostart bringt Amazon Prime das jüngste Werk eines großen Hollywood-Regisseurs ins Wohnzimmer. Es ist ein absolut außergewöhnlicher Film.

Wohnzimmer ist gleich ein gutes Stichwort, denn Here – Die besten Jahre deines Lebens spielt sich die meiste Zeit über in den heimischen vier Wänden einer US-amerikanischen Familie ab. Der neue Film von Zurück in die Zukunft-Regisseur Robert Zemeckis wartet jedoch noch mit einem deutlich größeren erzählerischen Rahmen auf.

Im Grunde spielt sich vor unseren Augen die gesamte Menschheitsgeschichte ab, während sich die Kamera keinen Zentimeter bewegt. Vom ersten Leben auf der Erde über die Auslöschung der Dinosaurier bis zur Entstehung der menschlichen Zivilisation: In 104 Minuten ziehen Millionen von Jahren an uns vorbei.

Neu bei Amazon Prime: Here von Robert Zemeckis ist eine überaus faszinierende Filmerfahrung

Here wartet mit einem außergewöhnlichen Konzept auf. Wie bereits erwähnt: Die Kamera befindet sich den gesamten Film über an einem Ort und schaut in eine Richtung. Kein Schwenk, keine Drehung, kein nichts. Eine starre Einstellung. Doch in dieser Einstellung kann Zemeckis dank digitaler Möglichkeiten alles entstehen lassen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Here schauen:

Here - Die besten Jahre deines Lebens - Trailer (Deutsch) HD

Sehen wir zu Beginn des Films, wie sich die geradezu apokalyptische Landschaft mehr und mehr in ein blühendes Paradies verwandelt, bewegen sich irgendwann die ersten Menschen durchs Bild. Dann wird das Fundament eines Hauses gelegt, in dessen Wohnzimmer wir uns über weite Strecken des Films aufhalten.

Durch einzelne Fenster, die beständig im Bild aufpoppen, springt Here zwar fortwährend durch die Zeit und lässt manche Zeitebenen sogar parallel nebeneinander herlaufen. Der Fokus liegt jedoch auf den Familien, die das Haus im vergangenen Jahrhundert bewohnt haben, angefangen bei den Harters (Michelle Dockery und Gwilym Lee).

Ab den 1920er Jahren beziehen die Beekmans (Ophelia Lovibond und David Fynn) das traute Heim, ehe nach dem Zweiten Weltkrieg die Youngs (Kelly Reilly und Paul Bettany) ihr Familienglück probieren. Sie halten sich am längsten in der Wohnung und teilen schließlich sogar das Wohnzimmer mit der nächsten Generation.

Tom Hanks, Robin Wright und die (unerfüllten) Möglichkeiten des amerikanischen Traums

An diesem Punkt kommen Tom Hanks und Robin Wright als Hauptfiguren ins Spiel, die uns dank De-Aging-Technologie durch mehrere Dekaden führen. Das klingt zuerst wie ein Hollywood-Albtraum im Uncanny Valley, funktioniert dank Zemeckis' überzeugter Inszenierung und dem starken Spiel der Darstellenden aber überraschend gut.

Here basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel von Richard McGuire aus dem Jahr 2014. Zemeckis nutzt alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel, um die Geschichte in eine ungewöhnliche filmische Form zu gießen, die uns nicht nur über den Lauf der Zeit, sondern auch das Filmemachen und Erzählperspektiven nachdenken lasst.

Noch ein Geheimtipp: Der grandiose Die Nickel Boys bei Amazon Prime

Mitunter wirkt es, als hätten Außerirdische von einem anderen Planeten eine Kamera auf der Erde installiert, um deren Entwicklung zu beobachten. Das klingt sehr experimentell, verwandelt sich aber in eine berührende und auf einer unheimlichen Ebene geradezu erschütternden Geschichte über die Unscheinbarkeit des Lebens.

Passiert hier irgendetwas von Bedeutung oder ist alles, was wir hier erleben, sofort wieder vergessen? Here schubst einen in die Geborgenheit des gemütlichsten aller Wohnräume und entfesselt dort ein existenzielles Drama, das sich vor den Möglichkeiten und dem Versprechen des amerikanischen Traums entfaltet. Ein ganz starker Film.

Nur zweieinhalb Monaten nach seinem Kinostart könnt ihr Here jetzt bei Amazon Prime streamen

Im Kino war Here leider kein großer Triumph vergönnt. Bei einem moderaten Budget von 45 bis 50 Millionen US-Dollar konnte die emotionale Forrest Gump-Reunion aus Zemeckis, Hanks und Wright nur knapp 16 Millionen US-Dollar einspielen. Das macht den Film zu einem finanziellen Flop. Auch die Kritik zeigte sich sehr skeptisch.

Nun erscheint Here bereits zweieinhalb nach seinem Kinostart bei Amazon Prime im Streaming-Abo. Wenn ihr aber auf der Suche nach einer beispiellosen Filmerfahrung seid, dann lasst euch nicht von den negativen Stimmen abschrecken und geht das Wagnis ein. Dieser Film wartet mit einer einnehmenden Reise durch die Zeit auf.

